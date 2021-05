Vil ha skjenkestopp klokken 22 og påbud om hjemmekontor i Trondheim

Ærlig Ciljan Skjelbred: – Det er egentlig for tidlig for meg

Saken oppdateres.

Det kommer fram av innstillingen til ny midlertidig smittevernforskrift som nettopp er publisert på Trondheim kommunes hjemmesider.

Innstillingen skal behandles politisk onsdag i formannskapet, men allerede tirsdag klokken 11 er det bebudet pressekonferanse om koronasituasjonen i Trondheim.

FØLG PRESSEKONFERANSE DIREKTE HER!

Denne forskriften skal erstatte forrige ukes forskrift. Forrige uke gjorde flere et poeng ut av at innstrammingene ikke var vesentlige, fordi kommunen allerede lå på et strengt nivå sammenlignet med. Samtidig ble det sagt at en ny forskrift kunne komme hurtig om situasjonen endret seg.

Det er det som skjer nå.

LES OGSÅ: Koronasmittede besøkte utesteder og treningssenter i Trondheim

Dette er innstillingen:

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud i lokal forskrift:

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Påbud om bruk av munnbind og registrering av alle reisende i drosje.

Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingtjenester etc.

Påbud om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter. Med unntak av butikker/kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler, og ikke utøvere under idretts/kulturaktivitet.

Påbud om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Påbud om registrering av alle kunder på serveringssteder.

2. Formannskapet vedtar å innføre følgende nye påbud i lokal forskrift:

Påbud om stopp i alkoholservering kl 22 og ikke innslipp etter kl 22.

Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett).

Påbud om å begrense private innendørs arrangement på offentlig sted til maksimalt 10 personer.

Påbud om stans i innendørs idrett/fritidsaktiviteter for voksne over 20 år

Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

3. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/arbeid/skole/barnehage til 10 personer per uke.

4. Formannskapet vedtar følgende nye sterke anbefaling:

Begrense antall gjester i private hjem til maks 2 personer med mindre gjestene tilhører samme husstand, dette gjelder voksne og barn over 13 år.

LES OGSÅ: 33 nye smittetilfeller i Trondheim

Forskjell på nasjonale og lokale regler

I de nasjonale koronatiltakene som gjelder nå, er det også skjenkestopp klokka 22 og pliktig matservering ved inntak av alkohol.

Men fra torsdag er det varsla lettelser i de nasjonale tiltakene. Fra torsdag blir det ikke lenger skjenkestopp klokka 22 i de nasjonale tiltakene. Men kommuneadministrasjonen i Trondheim ønsker altså avlyse de planlagte lettelse ved å innføre strengere skjenkeregler lokalt.

Alvorlig smitteutbrudd

- Det er et omfattende smitteutbrudd med mange daglige smittede i Trondheim kommune. Situasjonen er alvorlig, uttalte kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller, til Adresseavisen mandag kveld.

Tiller forteller at smittesituasjonen, testkapasiteten og vaksinasjonsprogrammet i Trondheim kommune er temaer som skal diskuteres på dagens pressekonferanse.

Kommuneoverlege Røsstad, leder for smittesporingsteamet, kommunedirektør Morten Wolden, direktør for helse- og velferd Wenche Dehli og sjef for vaksineplanen Helge Garåsen, blant andre, vil være tilstede på pressekonferansen tirsdag.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag