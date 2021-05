- Jeg er overrasket over resultatet

Mens Olav ble undersøkt, satt mamma Kari Stavne på venterommet og så ned på sykkelen som sto låst i takstativet på familiens bil.

- Jeg tenkte på at det kunne skje, men det gikk mye folk inn og ut, så jeg trodde vel at den skulle få stå i fred, sier hun.

Mellom klokka 19 og 20 onsdag kveld ble 11-åringens sykkel stjålet fra parkeringsplassen utenfor legevakta på St. Olavs hospital. Nå håper familien at noen kan ha opplysninger om saken.

Under en uke gammel

11-åringens store sommerhobby er sykling, og akkurat denne typen hadde pappa Rolf Sellesbakk brukt et år på å få tak i.

- Det er en sjelden sykkel og han hadde ønsket seg den lenge. Fulldemper til barn er det ikke lett å få tak i, og spesielt ikke nå under koronapandemien. Det er nesten ikke mulig å oppdrive, sier Stavne.

Olav fikk den nye sykkelen sist torsdag. Onsdag kveld var han i terrengparken i Nilsbyen på Byåsen og syklet, da han skadet seg på et hopp og måtte på legevakta.

- Han var blodig og omtåket, og jeg satt og ventet mens de undersøkte ham. Så var jeg med inn på systua på slutten, og det er i løpet av den tiden at sykkelen har blitt stjålet, sier Stavne.

Savnet større enn smertene

Hun forteller at det var en bekymret gutt som la seg onsdag kveld.

- Han var veldig lei seg. Han har mye vondt, er limt, stripset og bandasjert, men det verste nå er sykkelen, sier hun.

Terrengsykkelen har en verdi på mellom 15 000 og 20 000 kroner.

- Før han sovnet sa han at han håper å få tilbake sykkelen sin. Den store hobbyen er å sykle, så nå lurer han på hva han skal gjøre i sommer. Han vet også verdien på den, at det er en kostbar ting, og bekymrer seg over oss som han vet har brukt mye penger på den, sier Stavne.

Anmeldt

Pappaen har onsdag kveld syklet rundt i Midtbyen og sett etter sykkelen, men uten hell.

Forholdet er anmeldt til politiet og familien har skrevet etterlysninger på sosiale medier.

