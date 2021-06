30 nye smittetilfeller i Trondheim

- Spiller vi slik resten av sesongen, blir det et artig år

Saken oppdateres.

Det melder Trondheim kommune i en pressemelding torsdag morgen.

Blant de smittede er det 15 menn og 15 kvinner. Alle er kjente nærkontakter eller har kjent smittested. Alle har milde sykdomsforløp.

LES OGSÅ: Koronasmittet besøkte treningssenter fem ganger forrige uke

Aldersfordeling:

13 personer mellom 0-9 år

1 person mellom 10-19 år

8 i 20-årene

5 i 30-årene

2 i 40-årene

1 i 80-årene

Det ble gjennomført 2162 koronatester i Trondheim onsdag.

Delta-variant

Det er per dags dato innmeldt åtte tilfeller i Trondheim av trolig Delta-variant (indisk variant) fra St. Olavs hospital. Disse tilfellene er delsekvensert, men det gjenstår fortsatt helsekvensering som blir klar på mandag. Det er derfor veldig trolig at Delta-varianten finnes i Trondheim. I TISK-arbeidet er det tatt høyde for dette hele tiden.

Vaksine

Det ble satt 1188 førstedoser og 1120 andredoser i går, 2 juni.

Det gjenstår nå bare 2822 andredoser for aldersgruppen 65-74 år før målet om at 90 % av alle over 65 skal være fullvaksinert.

I dag starter vaksineringen av personer i aldersgruppen 55-64 hvor det må settes 11 425 førstedoser for at vi skal nå 90 % dekningsgrad. Dette vil skje i løpet av ca 2 uker.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak)

55 503 (33,2% av personer over 18 år og 26,7 % av alle innbyggere) har fått første dose og 36 283 (21,7% av de over 18 og 17,5 % av alle innbyggere) andre dose.

85+: Første dose 92,8 % ( 3314 personer) og 90,0 % (3214) andre dose.

75-84: Første dose 97,6 % (9515) og 95,3 % (9292) andre dose.

65-74: Første dose 94,4 % (16605) og 74,0 % (13015) andre dose.

55-64: Første dose 38,0 % (8335 og 10,6 % (2324) andre dose.

45-54: Første dose 23,5 % (6214) og 9,6 % (2548) andre dose.

18-44: Første dose 13,2 % (11520) og 6,7 % (5890) andre dose.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

