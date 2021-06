Se debatten som kan starte gjenåpinga av Trondheim

Viktig at vi får vite hvem som vil jobbe for fellesskapet

Saken oppdateres.

I over en uke har Trondheim hatt veldig strenge koronatiltak. Tidligere torsdag kom kommunedirektør Morten Wolden med forslag til ny smittevernforskrift som blant annet vil lempe på kravene om skjenkestopp og stengte treningssenter.

Politikerne reagerer positivt på forslaget, men det er først i debatten vi får høre argumentene. I tv-vinduet over kan du se debatten.

Det var altså 31. mai Trondheim stengte ned igjen etter flere måneder med lave smittetall og god kontroll. Flere utbrudd sørget for at smittetallene gikk opp, og blant annet ble kapasiteten på smittesporing brukt som argument for å stenge ned.

Gjennom den siste uken har flere tatt til orde for at det er for strenge regler, og at næringsvirksomheten i Trondheim blør hardere enn på lenge. Opprinnelig skulle politikerne vedta ny forskrift tirsdag, men et flertall ville se an utviklingen i to dager til.





Her er forslaget som skal diskuteres:

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5B: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå

a. Forbud mot arrangementer

b. Påbud om hjemmekontor

c. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler

d. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

e. Plikt til å bruke munnbind

2. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5C: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – noe høyt tiltaksnivå

a. Stenging av virksomheter

3. Formannskapet vedtar i tillegg følgende påbud i lokal forskrift:

a. Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn fem gjester

b. Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21

c. Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett)

d. Påbud om bordbestilling på serveringssteder med skjenkebevilling, registrering av alle kunder

4. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

a. Begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole)

Det foreslås at denne forskriften gjelder til 15. juni. Se forskriften i sin helhet her