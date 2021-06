Ti nye koronasmittede i Trondheim

Hege gikk ned elleve kilo med sukkerkutt. Her er fire ting du kanskje ikke visste om sukker

Saken oppdateres.

Torsdag ble det registrert ti nye personer i Trondheim som har testet positivt for koronaviruset.

Av de er seks menn og fire kvinner. Alle har kjent smittevei og mildt sykdomsforløp.

Aldersfordeling:

To i 0-10-årene

Fire i 20-årene

Fire i 30-årene

Det ble gjennomført 532 tester i Trondheim torsdag. 831 skal testes i løpet av de neste dagene.

Berørte steder

De som har vært innom aktuelle steder bes om å være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg hvis symptomer oppstår:

Lørdag 12.06:

- Vitus Apotek Sirkus kl 11-12

- Wow Sirkus kl 11-12

- Coop Mega Sirkus kl 11-12

Vaksinestatus

Trondheim er i ferd med å nå 90 prosent dekningsgrad for første dose for aldersgruppen 55- 64 år, og bare 290 flere skal vaksineres for å nå dette målet. Alle som nå vaksineres med første dose i disse dager, får time til dose 2 om 12 uker.

Nå er kommunen også godt i gang med aldersgruppen 45- 54; 1261 ble vaksinert i denne aldersgruppen torsdag. I tillegg vil det nå startes opp etterregistrering av de som har fått vaksiner i utlandet og som er godkjent av EU.

De som er født i 1969 vil få melding om at de kan bestille time for vaksinering i løpet av fredagen.

74 000 (44,3 prosent av personer over 18 år og 35,6 prosent av befolkningen) har fått første dose og 47 177 (28,3 prosent og 22,7 prosent av bef.) andre dose. I alt satt 121 177 doser.

Vaksinedoser som trengs for at 90 prosent skal ha fått første dose:

55-64 år: Gjenstående dose 1: 290

45-54 år: Gjenstående dose 1: 14 766

40-44 år: Gjenstående dose 1: 8 953

18-24 år: Gjenstående dose 1: 17 186

25-39 år: Gjenstående dose 1: 36 923

