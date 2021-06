Nytt forslag: Vraker den strenge koronaforskriften i Trondheim

Her eskalerer nabokonflikten - river ned uthuset med motorsag

Saken oppdateres.

Fredag åpnet statsminister Erna Solberg Norge mer enn det som var planlagt. Gjennom helga ytret flere lokalpolitikere at det er på tide at også Trondheim legger seg på et nasjonalt nivå, og tilnærmet vraker den strengere lokale forskriften.

Nå ser det ut til at de blir hørt. For i forslaget fra kommunedirektør Morten Wolden og resten av administrasjonen skrotes den lokale forsirkften. Kun noen få anbefalinger foreslås.

I fremlegget heter det:

"Kommuneoverlegen har sammen med fungerende fagansvarlig overlege på smittesporingen, basert på smittesituasjonen per 20.06.2021 og etter dialog med administrativ ledelse i Trondheim kommune, vurdert det som medisinskfaglig riktig å anbefale å oppheve lokal forskrift, men beholde lokale anbefalinger."

Formannskapet skal vurderer og gjøre vedtak i morgen, tirsdag.

De siste tre dagene er det registrert åtte nye smittetilfeller i Trondheim.

LES OGSÅ: Dette er koronareglene som gjelder til 22. juni i Trondheim



Her er forslaget:

1. Formannskapet vedtar å oppheve midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune som ble vedtatt av formannskapet 15.06.21 på vegne av Trondheim bystyre.

2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

a. Det anbefales minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.

b. Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.

c. Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år

d. Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst én meters avstand.

e. Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).

f. Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan





