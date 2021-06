Her kan du ha blitt utsatt for smitte

Stokkøya Sjøsenter: Om noen uker kan det være for sent å redde sesongen

Saken oppdateres.

I løpet av gårsdagen ble det registrert ti nye tilfeller av koronasmitte i Trondheim.

I arbeidet med smittesporing har smittevernkontoret avdekket at en eller flere personer med smitte har besøkt stedene i listen under. De ber folk om å være oppmerksomme på symptomer og ha en lav terskel for å teste seg.

Mandag 21.06:

Bolia Solsiden kl. 18

Rema 1000 Ladetorget kl. 19

Oppfordringen om å være oppmerksom på symptomer gjelder også folk som har vært på basketbanen på Finalebanen på Øya søndag 20. og mandag 21. juni.