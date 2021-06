Tolv nye smittede i Trondheim

- Det er et voldsomt trøkk på campingplassene

Mandag 28. juni ble det registrert tolv nye smittetilfeller av koronaviruset i Trondheim.

Det er seks menn og seks kvinner som er smittet. Alle skal ha milde sykdomsforløp.

- Åtte har kjente nærkontakter. Fire er ikke enda ferdig kartlagt, skriver kommunen i pressemeldingen.

Aldersfordelingen på de smittede er slik:

1 i aldersgruppen 0 til 9 år

2 i 10-årene

4 i 20-årene

1 i 30-årene

3 i 40-årene

1 i 50-årene

Det ble gjennomført 626 tester mandag.

Vaksine

Det ble registrert 2554 nye vaksinasjoner 28. juni. Dette var i all hovedsak førstedoser; 2471 i alt. 1874 av førstedosene ble satt på personer i aldersgruppen 45-54 år. Fortsatt må det settes 3592 førstedoser for personer 45-54 år for å nå målet på 90 %.

- Alle i aldersgruppen 45-54 skal nå ha fått invitasjon til vaksinering, og vi har nå startet å invitere de første i risikogruppe (18-24 og 40-44). Bare de som får SMS om at det er deres tur, kan booke time, skriver Trondheim kommune i pressemeldingen.

Status vaksinering

88 374 (52.9 % av personer over 18 år og 42,6 % av befolkningen) har fått første dose og 52 070 (31,2 % og 25,1 % av bef.) andre dose. I alt satt 140 444 doser.

85+: Første dose 93,5 % ( 3341) og 91,3 % (3261) andre dose.

75-84: Første dose 98,5 % (9604) og 97,9 % (9544) andre dose.

65-74: Første dose 95,4 % (16794) og 93,1 % (16375) andre dose.

55-64: Første dose 93,6 % (20559) og 34,1 % (7486) andre dose.

45-54: Første dose 76,4 % (20227) og 21,8 % (5761) andre dose.

40-44: Første dose 24,3% (3226) og 15,1 % (2004) andre dose.

25-39: Første dose 19,6% (10064) og 11,3 % (5816) andre dose.

18-24: Første dose 19,3 % (4419) og 7,9 % (1809) andre dose.

16-17: Første dose 140 og 26 andre dose (personer med spesiell risiko).

