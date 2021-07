Koronasmittede har besøkt disse stedene i Trondheim

Politimesteren har bestemt seg for om han vil fortsette: - Det er jo en veldig krevende jobb

Saken oppdateres.

Koronasmittede har vært innom flere steder i Trondheim den siste uka.

Personer som har besøkt disse stedene bes om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg hvis de får symptomer:

Lørdag 26. juni

- Macbeth Whisky & Aquavit Bar kl. 21-22

- Graffi Midtbyen kl. 18.45-02.00

- Dokkhuset kl. 21.30-23

Søndag 27. juni

- Tyven bar og nattklubb kl 22.30-02.30





Mandag 28. juni

- Hector Solsiden kl 20.30-22.30





De som har vært innom dette stedet bes om å være oppmerksom på symptomer og ta en test snarest mulig:





Tirsdag 22. juni og onsdag 23. juni

- Rush Trampolinepark





De som har vært innom dette stedet skal gå i karantene:

Lørdag 26. juni

- Selma Bar og Pizza kl 16-02

Denne restauranten er allerede stengt etter at en ansatt testet positivt for korona - les mer her.