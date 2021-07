Smittet person besøkte utested, men deler av gjestelista mangler

Fylkeslegen kommer med en gladmelding til trønderne - til tross for økt smitte

Saken oppdateres.

Det ble registrert 13 nye smittede i Trondheim torsdag.

De som har vært innom aktuelle steder bes om å være obs på symptomer og ta en test på dag 7:

Mandag 26.07:

Barmuda kl 23-02

Kommuneoverlege Tove Røsstad opplyser at utestedet Barmuda hadde tekniske problemer med registreringssystemet sitt på mandag 26. juli. Dermed har de ikke full oversikt over hvem som var på utestedet denne kvelden. Det er ukjent om det er hele gjestelista eller deler av den som mangler. Dermed kan det være smittede som ikke får beskjed om at de bør teste seg.

- Utfordringen er at folk ikke får beskjed om koronasmitten når vi ikke har denne lista. Det er heller ikke sikkert at alle gjestene bor i Trondheim, og da er det ikke lett å nå dem. Vi får håpe at de som leser avisa varsler de det gjelder, sier Røsstad.

Adresseavisen har forsøkt å komme i kontakt med Jan-Tore Fladvad, som eier Barmuda. Han har ikke besvart våre henvendelser fredag formiddag.

I en tekstmelding til Adresseavisen torsdag kveld skrev Fladvad at det var en besøkende som var smittet. Utestedet vil holde åpent som vanlig.

Kommunen har også flere offentlige steder hvor det har vært smitte de siste dagene.

Tirsdag 27.07 :

Kalas og Canasta kl. 11-15

Impuls Rosten kl. 15.15-17

De som har vært innom aktuelle steder bes teste seg snarest mulig:

AtB Buss 310 Stjørdal til Trondheim

Søndag 25. juli kl 16.00

Tirsdag 27. juli kl 17.00

AtB Buss 310 Trondheim til Stjørdal

Søndag 25. juli kl 21.00

Torsdag morgen ble det kjent at det var 18 nye smittede i Trondheim siden søndag i forrige uke.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

