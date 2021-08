18 nye personer smittet av korona i Trondheim

Saken oppdateres.

Syv menn og 11 kvinner har testet positivt for korona det siste døgnet. Én er smittet i utlandet, fem har foreløpig uavklart smittevei mens 12 er kjente nærkontaker/ kjent smittevei.



Aldersfordeling:

3 under 10 år

7 i 20-årene

3 i 30-årene

3 i 40-årene

1 i 50-årene

1 i 60-årene

Berørte kommunale enheter:

SFO 1. trinn ved Ranheim skole

Hårstadmarka barnehage

Sjøskogbekken barnehage

Vaksine

2066 fikk vaksine det siste døgnet. Det vil bli gjennomført drop-in tirsdag 10.8. for ansatte i barnehage, skole og SFO i tillegg til at det skal settes et stort antall andredoser. Drop-in vil skje på ettermiddagen med et enda strengere logistikkregime for å begrense mulighetene for kødannelse. Det blir også et skjerpet krav til dokumentasjon for å sikre at det er riktig målgruppe som blir vaksinert.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

144 554 (86,6% av personer over 18 år og 69,6% av befolkningen) har fått første dose og 59 829 (35,8% og 28,8%) andre dose. I alt satt 204 383 doser. Det må fortsatt settes ca 7000 førstedoser for å få en gjennomsnittlig dekning på 90% i målgruppen 18+.

Status for primære målgrupper for dose 1 p.t.:

40-44: Første dose 86,9% (11 533) og 20,1 % (2669) andre dose.

25-39: Første dose 74,2% (38 159) og 14,8 % (7614) andre dose.

18-24: Første dose 82,7 % (18 923) og 12,5% (2860) andre dose

Restbehov for å nå 90 % dekning i hver aldersgruppe:

55-64: Gjenstående dose 2: 9 451 - mange får tilbud i uke 32.

45-54: Gjenstående dose 2: 16 939

40-44: Gjenstående dose 1: 406. Dose 2: 9 270

25-39: Gjenstående dose 1: 8 135. Dose 2: 38 680

18-24: Gjenstående dose 1: 1 680. Dose 2: 17 743

I alt: 102 306 doser hvorav 10 221 dose 1 og 92 084 dose 2 for å nå 90 % i de respektive alderskohorter.

