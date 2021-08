Gjennomførte søk etter funn av sandaler ved Ringvebukta

Amazon-krav om munnbind for ansatte

Nødetatene undersøkte en melding om et par sandaler som sto i strandkanten i Ringvebukta.

- Politiet rykker ut dit nå, og brannvesenet sender en båt for å undersøke om det er noen i sjøen, sa operasjonsleder i politiet Øystein Sagen, like før klokken 21.

Sandalene det er snakk om er hvite og det ligger et rosa håndkle ved disse.

Om du har glemt dine sandaler, kontakt politiet på 02800.

Gjorde overflatesøk

Klokka 21.22 opplyste Sagen at brannvesenet gjorde overflatesøk fra båt.

- Det er ingen som er savnet, men melder observerte en mann som svømte i sjøen i 19-tiden fredag. Vedkommende var borte en stund, og da hun kom tilbake så hun gjenstandene ligge der, sier Sagen.

Brannvesenet sendte ikke dykkere ned i sjøen, fordi sikten var dårlig og området stort.

Avslutter det aktive søket

- Vi er helt avhengige av hjelp fra publikum. Ut fra det vi har nå og det vi har gjort avslutter vi nå det aktive søket, sa Mattis Hamborg, innsatsleder fra politiet på stedet, cirka klokken 22.

Han opplyser om at de eventuelt tar opp igjen søket om de får meldinger på at noen skal være savnet.

- Vi håper selvfølgelig at det ikke er noen savna, men at noen ringer og sier at det var meg som var ute og svømte og trente, sier Hamborg.