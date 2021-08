29 nye smittet av korona i Trondheim i helga

Mange jubler for grønt nivå. For Ask (5) blir hverdagen farligere

Al-Jazeera: Taliban erklærer at krigen er over

Skal Trondheim gå inn for et prosjekt med store negative konsekvenser?

Det finnes fire alternativer om du skal tese deg for koronaviruset. To er gratis og to «koster skjorta»

Skal Trondheim gå inn for et prosjekt med store negative konsekvenser?

Saken oppdateres.

I løpet av helga, fredag, lørdag og søndag, er det registrert 29 nye smittede med covid-19 i Trondheim.

Fredag 13. august - fire nye smittede

To menn og to kvinner har testet positivt. En er kjent nærkontakt og tre er smittet i utlandet.

Aldersfordeling:

1 i 20-årene

1 i 40-årene

2 i 60-årene

Det ble gjennomført 457 tester.

Lørdag 14. august - 11 nye smittede

Fem menn og seks kvinner har testet positivt. Fire er kjente nærkontakter, to er smittet i utlandet, en er smittet i annen kommune, mens fire foreløpig har uavklart smittevei.

Aldersfordeling:

1 i aldersgruppen 0 til 10 år

3 i 10-årene

3 i 20-årene

1 i 30-årene

1 i 40-årene

2 i 60-årene

Det ble gjennomført 298 tester.

Søndag 15. august - 14 nye positive

10 kvinner og fire menn har testet positivt. Åtte er kjente nærkontakter, fire er smittet i annen kommune, en er smittet i utlandet, mens en foreløpig har uavklart smittevei.

Aldersfordeling:

2 i aldersgruppen 0 til 10 år

5 i 10-årene

2 i 20-årene

4 i 30-årene

1 i 60-årene

Det ble gjennomført 290 tester.

Vaksine

Vaksinerte siden siste status:

1629 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 13.8. Det er registrert 653 førstedoser hvorav 494 i aldersgruppen 25-39. Flest andredoser av i alt 976 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 456 doser.

Menn i aldersgruppen 25-39 henger fortsatt igjen hvor "bare" 76,8% har tatt første dose mot 81 % for kvinnene som fortsatt øker mest her. 3388 flere menn må ta dose 1 for å nå 90% i denne aldersgruppen.

For kvinner i aldersgruppen 18-24 år er nå 88,8% vaksinert med dose 1, og bare 135 flere må vaksineres for å nå 90%.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

148 051 ( 71,3 % av befolkningen) har fått første dose og 67 389 (32,5%) andre dose. I alt satt 215 440 doser. 147 037 over 18 år har fått første dose (88,1%) og 67 313 (40,3%) andre dose. I alt satt 214 350 doser i aldersgruppen 18+. Det er behov for å sette 3205 førstedoser for å nå 90% gjennomsnittlig dekning for alle over 18 år da det er en dekningsgrad på godt over 90% i mange aldersgrupper.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag