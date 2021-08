Det finnes fire alternativer om du skal tese deg for koronaviruset. To er gratis og to «koster skjorta»

Immatrikuleringsseremonien, som vanligvis holdes på Gløshaugen, skal som i fjor holdes digitalt, men hvert enkelt studieprogram ser den sammen i auditorier og klasserom. For å begrense antallet studenter på campus, skal seremonien sendes tre ganger mandag 16. august.

Immatrikuleringen markerer også åpningen av fadderuka, som varer til søndag 29. august. Den vil være tilnærmet normal, men med noen begrensninger.

- Blir nesten som normalt

- Jeg er glad for at vi nå er i starten av et nytt studieår som blir nesten som normalt. Vi skal ha en stor grad av fysisk undervisning, og vi skal være sammen på campus, sa rektor Anne Borg under åpningstalen.

Ifølge Borg takket 11 000 nye studenter ja til studieplass til NTNU i år.

Under talen trakk hun også frem viktigheten av fellesskap.

- Heller ikke i normale tider er fellesskap en selvfølge for alle. Selv i et studentmiljø som er kåret til Norges beste, kjenner mange av og til på ensomhet. Studentlivet har både gode og mindre gode sager. Du kan være den som bryter den ensomheten, som åpner ei dør inn til fellesskapet, sa hun.

Rektoren dedikerte også mye av talen til klimaspørsmålet, der hun roste de unge for sitt engasjement.

- Som kunnskapsinstitusjon har vi et særskilt ansvar for at den fremtiden vi ønsker oss, skal være mulig nå. Ved hjelp av ny kunnskap og nye løsninger, og ved å bidra til at du og alle andre som går ut i samfunnet med en utdanning fra NTNU skal ha en dyp forståelse for hva bærekraft innebærer.

80 prosent av undervisningen fysisk

Programmet på immatrikuleringsdagen var som følger:

Info om smittesporing

Musikk og stemningsbilder fra campusene og studiebyene

Tale av rektor Anne Borg

Hilsen fra viserektorene i Gjøvik og Ålesund

Info om studentlivet i Trondheim

Videohilsen fra statsminister Erna Solberg

Fordi regelen om å holde én meters avstand fremdeles gjelder, kan ikke undervisningen foregå på campus i like stor grad som før. NTNU planlegger for at rundt 80 prosent av undervisningen vil være fysisk i høstsemesteret.