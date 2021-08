14 nye personer smittet av korona i Trondheim

Saken oppdateres.

I alt 14 personer, sju menn og sju kvinner fikk tirsdag påvist koronasmitte. 732 personer ble testet. Sju har kjente nærkontakter, tre personer er smittet i utlandet, én har smittekilde i annen kommune og tre har uavklart smittevei.

De smittede er:

Fem personer i tiårene

Tre personer i tjueårene

Fire personer tredveårene

Én person i førtiårene

Én person i femtiårene

Vaksiner

1709 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 14.8. Det er registrert 497 førstedoser hvorav 414 i aldersgruppen 18-24. Flest andredoser av i alt 1212 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 684 doser.

Menn i aldersgruppen 25-39 henger fortsatt igjen hvor 78,6 prosent har tatt første dose mot 81,7 prosent for kvinnene.

For kvinner i aldersgruppen 18-24 år er nå 90,5 prosent vaksinert med dose én. Dette betyr at det nå bare er i aldersgruppen 24-39 år at vi ikke har 90 prosent dekningsgrad blant kvinner.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

149 077 (71,8 prosent av befolkningen) har fått første dose og 69 976 (33,7 prosent) andre dose. I alt satt 219 053 doser. 148 059 over 18 år har fått første dose (88,7 prosent) og 69 893 (41,9 prosent) andre dose. I alt satt 217 952 doser i aldersgruppen 18+. Det er behov for å sette 2183 førstedoser for å nå 90 prosent gjennomsnittlig dekning for alle over 18 år da det er en dekningsgrad på godt over 90 prosent i mange aldersgrupper.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her