Nå legges det ut flere testtimer

SV-politikere: Kampen for likestilling er også kampen for kvinnehelse

Saken oppdateres.

Adresseavisen har mottatt en rekke henvendelser fra lesere som reagerer på at det har vært lang ventetid på koronatesting. Det er økt smitte i Trondheim, men mange som har tatt kontakt mandag sier de ikke får ledig time før fredag kveld.

Dette skriver Trondheim kommune mandag om testsituasjonen:

- Trondheim kommunes bookingsystem er under omlegging for å få på plass et bedre tilbud med hurtigtesting for barn/unge i skole og barnehage. Dette har medført at testtimene i bookingsystemet har vært begrenset i helga.

De skriver videre at i løpet av mandag 23. august, vil det nye systemet være oppe og flere timer vil legges ut på begge teststasjoner.

Da vil det være tre muligheter for å bestille test.

Personer med symptomer skal i følge pressemeldingen bestille time på Leutenhaven, pinnetest (PCR)

Personer uten symptomer skal bestille time på Statens Hus

Personer uten symptomer, og som allerede har bestilt time på Leutenhaven, bes avbestille denne og bestille ny time på Statens Hus.

Du bestiller timer til test via Trondheim kommunes hjemmesider: www.trondheim.kommune.no

Trondheim kommune skriver i pressemeldingen at de gjennom helga har erfart at mange ikke møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timer som ikke benyttes avbestilles så fort det lar seg gjøre slik at andre kan benytte seg av timen.