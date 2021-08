Øker testkapasitet, men ber alle bestille riktig test

Hektisk for smittesporerne i Trondheim: - Noen har vært på to nachspiel og fire hybler i løpet av en kveld

Saken oppdateres.

Adresseavisen har også tirsdag mottatt henvendelser fra lesere som reagerer på at det er lang ventetid på koronatesting. Da vi selv prøvde å bestille test på Leutenhaven dukket den første ledige timen opp først lørdag ettermiddag.

– Testkapasiteten har økt betraktelig fra og med i dag, med cirka 400 i døgnet. Veldig mange har fått fremskyndet test-tidspunktet, sier Wolden tirsdags morgen.

Må bestille riktig

Wolden mener dermed at det skal være mulig å få bestilt seg test, men kommunedirektøren viser til at mange bestiller feil type test.

– Personer uten symptomer skal bestille spytt-test på Statens Hus, mens de med symptomer skal bestille pinnetest på Leutenhaven. Det er et problem at vi ikke har fått ut denne informasjonen godt nok, og dermed er det for mange som bestille time på Leutenhaven. De som har bestilt time på Leutenhaven, men ikke har symptomer, må avbestille denne og bestille nye time på Statens Hus. Da skal det være nok kapasitet begge steder, mener Wolden.

Da Adresseavisens journalist prøvde å bestille test tirsdag morgen klokka 9.15, var første ledige test-time fredag 27. august - for spytt-testing på Statens Hus. Lørdag var det helt fullt, mens på søndag var det en god del ledige timer.

Flere lesere har tatt kontakt med Adresseavisen og forteller om at det er lang ventetid på test-time. Morten Søndrol, som skal bestille test for sitt barn, forteller om problemer med å komme gjennom på koronatelefonen.

- Vi har et barn som er i karantene og har forsøkt å bestille test. På nettet er det umulig å bestille, uansett hvilken time man trykker på så får vi beskjed om at timen er tatt av noen andre. Prøver derfor å ringe koronatelefonen, men der kommer vi ikke gjennom. Vi får bare beskjed om at ingen operatører er tilgjengelige, og samtalen kobles ned, forteller Søndrol til Adresseavisen.





Kan bli flere testluker

Kommunedirektøren er derimot forberedt på at det kan bli snakk om større testkapasitet med økt smitte.

– Hvis behov kan vi åpne flere testluker. Vi regner med at det blir høye smittetall fremover, og hvis behov så må vi se på om vi kan åpne flere testluker, sier Wolden.

– Kan det bli aktuelt å igjen begynne med testing på Leangen?

– Nei, det er ikke aktuelt med den type testing lenger. Dersom vi skal øke kapasiteten, så blir det på Leutenhaven og Statens Hus, sier Wolden.

Trondheim kommune skrev i pressemeldingen at de gjennom helga har erfart at mange ikke møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timer som ikke benyttes avbestilles så fort det lar seg gjøre slik at andre kan benytte seg av timen.

På sin nettside lister Trondheim kommune opp private legekontorer som tilbyr testing. Eurofins på Bakklandet tilbyr gratis hurtigtest fram til 31. august for personer som ikke har symptomer.