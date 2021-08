- Jeg ønsker ikke en verden som går til helvete

Saken oppdateres.

13. september er det stortingsvalg og kampen om velgernes gunst har for lengst startet. Debattene raser om både nærpolitireform, kommunesammenslåing, klimapolitikk, og, ikke minst, politiske konstellasjoner.

Samtidig viser flere undersøkelser at svært mange velgere bytter politisk parti. Ifølge SSBs velgerundersøkelse endret 32 prosent av velgerne stemmegiving fra stortingsvalget i 2013 til 2017, mens TV 2s partibarometer viser at hele 750.000 velgere skiftet parti siden stortingsvalget i 2017.

I forbindelse med stortingsvalget har Adresseavisen spurt 10 tilfeldige ungdommer om hva som er viktigst for deres valg av politisk parti. Svarene viser at ett tema overskygger alle andre under årets valgkamp, nemlig verdens klimautfordringer. Dessuten har fortsatt mange ikke bestemt hvilket parti de vil stemme på.

- Hva er det viktigste for deg når du velger politisk parti?





Tobias Nilsson (18)

- Jeg skal stemme i et stortingsvalg for aller første gang, men jeg er fortsatt veldig usikker på hvilket parti som skal få min tillitt. Jeg sliter faktisk med å finne meg en kjernesak, men tenker at akkurat nå har klima mye å si. Samtidig har også oljen mye å si for meg og mange jeg kjenner. Så det er utrolig mye som påvirker partivalget og dette gjør det veldig vanskelig. Jeg skal i første omgang snakke med foreldrene mine og søke litt rundt, men jeg skal bestemme meg for hva jeg skal stemme i god tid før selve valgdagen. Det handler nok om å finne partiet jeg liker minst dårlig.





Ludvig Iversen (18)

- Jeg tenker at det er viktig å føre en bærekraftig politikk og miljøsaken begynner å få oppmerksomheten den fortjener. Spesielt fordi jeg gjerne ønsker å kunne leve i Norge og ha en verden jeg kan være stolt av. Og når den tiden kommer, en verden hvor jeg kan ha barn i og som ikke går til helvete. Derfor vil jeg stemme på et parti som har fokus på bærekraft rundt miljø, arbeidsplasser, ren energi og økonomi, slik at det vi bruker i dag ikke går på bekostning av framtidige generasjoner. Jeg begynner å bestemme meg allerede nå, men fortsatt kan mye skje fram mot valget.





Tim Iversen (18)

- Jeg skal absolutt stemme ved årets stortingsvalg. Er det noe som er mye viktigere nå enn for kun ti år siden, så er det klima. Det er vår største krise nå til dags. For å kunne leve videre og sikre en god fremtid må vi ta hensyn til klimaet. Jeg føler de aller fleste partiene har en del forslag for å løse problemet, men man kan argumentere for at det trengs sterkere tiltak. Dersom flere deltar i valg, demonstrasjoner eller streiker, sender vi et tydelig signal til politikerne i Norge og resten av verden om at den yngre generasjonen er villig til å gjøre en endring.





Amanda Saxhaug (24)

- Akkurat nå er det blitt satt mer fokus miljøpolitikk og klimakrisen. Dette er også noe jeg er opptatt av selv. I tillegg jobber jeg på en gynekologisk avdeling og abortloven er noe vi snakker mye om. Også dette er veldig viktig for meg. Akkurat nå vet jeg ikke helt hva jeg skal stemme. Grunnen til dette er at mange partier kun følger etter hverandre. Jeg skal bestemme meg før valgdagen kommer, men det blir et vanskelig valg i år. I øyeblikket står jeg midt mellom flere partier og det er lettere å vite hvem jeg ikke skal stemme på.





Jenny Karlsen

- Det er vel kanskje klimautfordringene som er det viktigste man må tenke på når man skal velge politisk parti nå. Det håper jeg det også er mange andre som mener.





Sara Harila (19)

- For min del er lokalpolitikk og miljø ganske viktig. Jeg er opptatt av at de fleste jobbene beholdes lokalt og at det er muligheter for å etablere seg i bygdene. Så jeg ønsker ikke at alt flyttes sentralt og til storbyene.





Kassandra Hennvall (19)

- Når jeg velger parti er det viktigste miljøet utenfor byen. De fleste partiene fokuserer på by og kollektiv, men det er ikke alle som har muligheten til det. Dessuten er jeg også opptatt av samisk politikk.





Reidar Dimmen (20)

- Det viktigste for meg er hva partiene står for og jobber seg fram imot. Jeg har fortsatt ikke en hjertesak som bestemmer hvilket parti jeg skal stemme på. Det blir spennende fram mot valgdagen, så vi får se hva det blir til. Det er ikke skrevet i stein hvilket parti jeg skal velge.





Petter Hattrem (20)

- Det viktigste er å velge et parti jeg synes har flest fordeler for meg selv. For meg er det viktigste å opprettholde aktiviteten og unngå et fall i økonomien, slik mange partier ønsker. Noen av partiene har en alt for drastisk politikk, som vil ødelegge mye. Jeg skal ikke nevne enkeltpartier, men etter min mening har vi har en mye «grønnere» olje enn mange andre land. For min del står det nå mellom to partier.





Ina Hansen (20)

- Jeg må sette meg inn i hovedtingene som de politiske partiene står for. Deretter må jeg sette dette opp mot det jeg selv tenker om hva som er viktigst. Hva som er den viktigste saken er et godt spørsmål. Det kan jeg egentlig ikke svare på.





