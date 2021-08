Utsetter varsling om smittetall - statistikk varsler høy smitte i Trondheim

Hektisk for smittesporerne i Trondheim: - Noen har vært på to nachspiel og fire hybler i løpet av en kveld

Helt siden pandemien startet, og Trondheim kommune sendte ut pressemelding om antall smittede, er disse kommet rundt 09.30. Det skjer ikke i dag. I stedet venter kommunen med antallet til formannskapet blir informert. Det skjer 12.15.

Kommunen skriver at de ikke har noen informasjon å gi før den tid.

At kommunen utsetter tallutsendelsen kan tyde på veldig høye smittetall. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som drives av Folkehelseinstituttet melder om 59 nye smittede. Stemmer dette, med tallet kommunen selv kommer med, så må vi tilbake til nyttår for like høye tall.

For Trondheim sin del er smittegraden økende. Mandag fikk 25 personer påvist korona i Trondheim.

Kommunedirektør Morten Wolden sa til Adresseavisen tirsdag kveld at kommunen får inntrykk av at det er flere smittede enn de som er fanget opp.

