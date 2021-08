Slik foregår vaksineringen av 16- og 17-åringer i Trondheim

Saken oppdateres.

Alle 16- og 17-åringer i Trondheim vil få tilbud om å bli vaksinert med Pfizer-vaksinen. Det vil være åtte ukers intervall mellom dose én og dose to.

Det vil si at kommunen nå har lagt ut timer for vaksine for personer født i 2004 og 2005. Vaksineringen vil skje på vaksinestasjonen på Sluppen.

Ekstra bemanning

Det settes opp ekstra bemanning på kveldstid for denne aldersgruppen, slik at de kan unngå fravær på skolen og ha mulighet til å få skyss eller følge av foresatte for de som har behov for det.

Denne aldersgruppen kan selv bestille time for vaksinering via Min side om de har elektronisk ID. De som ikke har elektronisk ID, slik som bankID, må få hjelp av sine foresatte til å bestille time.

Samtykkeskjema

Ungdommer som er født i 2005, og som ennå ikke har fylt 16 år, må fylle ut samtykkeskjema for vaksine. Den legges ut på kommunens hjemmeside, og må fylles ut og taes med til vaksinetimen.

Time for vaksinedose en og dose to bestilles samtidig.