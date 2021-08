Utvider tilbud om gratis hurtigtest i Trondheim

Tenåring siktet for uaktsomt bildrap etter at kameraten døde etter bilulykken

Viktig at flere unge stemmer

Enebolig solgt for 2,3 millioner over takst: - Flere sa det var som å gå tilbake i tid

Hjertelig retur for Birger Meling: – Da de spilte Bilde tå´n Ivers tok jeg meg selv i å synge med

– Dama har vært mest ivrig av alle. Hun har alltid ønsket at jeg skulle hatt det

Rebecca må bo i samme kollektiv som smittet: – Vi blir utsatt for smitte hele tiden

Saken oppdateres.

Det internasjonale selskapet Eurofins, som har tilbudt gratis hurtigtesting i kjelleren på Scandic Bakklandet, har nå forlenget gratistilbudet.

Opprinnelig skulle siste mulighet for gratis hurtigtest være 29. august. Nå vil tilbudet fortsette til minst 1. oktober.

Det opplyser kommersiell direktør Christian Backe i Eurofins til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Ny smitterekord i Norge

Høy pågang

Da Adresseavisen var innom Eurofins tirsdag fortalte de ansatte om høy pågang, og svært mye drop-in.

- Mange kommer hit fordi de ikke får test hos kommunen, og fordi vi gjør det litt hurtigere, sa Alfred Gylvin hos Eurofins da.

Torsdag hadde teststasjonen hele 900 personer innom for testing, sier Backe.

Adresseavisen har skrevet flere artikler om hvordan testkapasiteten i Trondheim kommune er sprengt, med fullbookede timer en uke fram i tid.

Årsaken til at timene på Eurofins er gratis er at staten har kjøpt opp test-timer hos Eurofins - les mer her.

LES OGSÅ: Dette er koronareglene i Trondheim nå