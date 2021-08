Nå skal kommunen dele ut spyttester til befolkningen

Saken oppdateres.

De siste ukene har det vært stort press på testkapasitet i Trondheim, nå håper kommunen egentesting vil lette på trykket.

PCR spytt-tester, som du kan bruke til å teste deg selv for korona, skal nå deles ut til de som har behov for det i Trondheim. Dette gjelder for personer som har symptomer som kan skyldes korona, eller trenger test for å slippe karantene, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag.

I løpet av denne uka vil det komme på plass boder i Munkegata og på Leangen der du kan hente utstyr for selv å gjennomføre en PCR spytt-test hjemme. Når testen er gjennomført leverer du den inn for analyse. Innlevering vil også skje på de to stedene hvor testutstyr leveres ut.

Dette tilbudet gjelder for følgende situasjoner:

personer som har symptomer som kan skyldes korona.

personer som har fått en vaksinedose og trenger test mellom dag tre og syv for å slippe smittekarantene

personer som er uvaksinert og trenger test for å kunne avslutte karantene dag syv.

personer som trenger PCR-testing i forbindelse med reisekarantene

Det er ingen timebestilling for å hente ut testutstyr eller for å levere inn testen til analyse. Testen skal benyttes samme dag som den utleveres.

Kan brukes ved symptomer

Spyttestene kan også tas av personer med symptomer på korona.

- Men har du symptomer må du få noen andre til å hente og levere inn testen for deg. Dette for å unngå å spre smitte på våre utleveringssteder, opplyser kommunen.

En og samme person kan hente og levere utstyr for flere av sine nærmeste. Men da har man selv ansvar for å merke testglassene slik at de ikke forveksles, skriver kommunen.

Svartiden blir lengre

Ifølge pressemeldingen er spyttest en fullgod test for å avdekke om du er smittet av korona eller ikke. Testene sendes til laboratoriet for analyse på samme måte som pinnetestene som blir gjennomført på teststasjonene på Leüthenhaven.

- Vær oppmerksom på at svartiden vil bli noe lengre nå på grunn av at totalbelastningen på laboratoriene øker. Trondheim kommune har god erfaring med bruk av spytt-testing, og dette har lenge vært benyttet ved ordinære timebestillinger, skriver kommunen.

3000 tester i døgnet

- Vi arbeider nå med å få satt opp dette tilbudet som en selvtest. Vi tar sikte på at dette kommer på plass om en dag eller to. På denne måten skal vi øke testkapasiteten kraftig i Trondheim. Når dette er på plass vil vi ha kapasitet til å gjennomføre om lag 3000 tester i døgnet, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i pressemeldingen.

Bodene for utlevering av testutstyr og innlevering av avlagte prøver vil være åpne alle ukedager fra klokken 10.00 til 17.00.

Det sendes ut pressemelding og legges info på kommunens koronasider om hvilken dag bodene i Munkegata og Leangen åpnes.