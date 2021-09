Utested i Trondheim stengt etter mistanke om koronasmitte

Følg landskampen direkte her

I én kommune i Trøndelag syns mange foreldre det er greit at 15-16-åringene drikker

NTNU-student Katharina (22) gikk fra stryk til A på eksamen: – Trodde ikke det gikk an

Til salgs for tolv millioner kroner, men det kan koste sju ganger så mye å pusse opp

Høie varsler nyheter om vaksiner for barn i dag

Regjeringen informerer om koronasituasjonen - varsler nyheter om vaksine for barn

Her kan studenter hente hurtigtester i Trondheim

Regjeringen informerer om koronasituasjonen - varsler nyheter om vaksine for barn

Saken oppdateres.

- På grunn av mistanke om smitte blant ansatte hos oss holder vi stengt frem til vi får svar på testene, og åpner tidligst i morgen om de viser negativt utslag, skriver utestedet Good Omens i Fjordgata på sin Facebook-side.

Utestedet opplyser at ingen ansatte har fått påvist smitte ennå, men at de på grunn av symptomer ønsker å være på den sikre siden for å unngå sykdom.

- Flere av våre gjester og ansatte har vært på Ladehammerfestivalen som har hatt en smittet hos seg, og vi er derfor ekstra forsiktige når vi merker symptomer så vi slipper en langvarig stenging.