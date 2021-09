Trondheim kommune oppretter eget stemmelokale for folk i karantene

Saken oppdateres.

Trondheim kommune melder i en pressemelding at de setter opp et eget telt der de som er i karantene eller har koronalignende symptomer kan stemme til årets stortingsvalg. Teltet blir satt opp på vestsiden av Trondheim Spektrum.

Teltet åpner torsdag denne uka, og er åpent alle dager til og med valgdagen, bortsett fra lørdag.

Hvis du kommer i bil, kan du kjøre helt ned til teltet. Der finner du egne parkeringsplasser.

Obs: Er du i isolasjon, må du søke om å stemme hjemme. Se mer informasjon lengre ned i artikkelen.

Åpningstider

Torsdag 9.9. kl 1000-1800

Fredag 10.9. kl 1000-1800

Lørdag 11.9. STENGT

Søndag 12.9. kl 1300-1800 (bare for dem som er folkeregistrert i Trondheim)

mandag 13.9. kl 0900-2100 (bare for dem som er folkeregistrert i Trondheim)

Teltet gjelder for dem som er i karantene på grunn av covid-19, og for dem som får covid-19-lignende symptomer de siste dagene før valget.

Torsdag og fredag er det også mulig for studenter og andre som ikke er folkeregistrert i Trondheim å forhåndsstemme i teltet, dersom de havner i karantene eller får covid-lignende symptomer. Er du ikke folkeregistrert i Trondheim kommune (pr. 30. juni 2021), kan du ikke stemme i Trondheim søndag eller mandag.

Vær obs på symptomer

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter at symptomene starter. Derfor er det svært viktig at alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, ikke møter i de ordinære stemmelokalene. Dette gjelder bare for velgere som har covid-19-lignende symptomer og ikke andre sykdommer eller plager.

De vanligste symptomene er:

Hoste og/eller feber

Nedsatt smak- og luktesans

Hodepine

Slapphet og muskelverk

Isolerte må stemme hjemme

Dersom du er i isolasjon som følge av covid-19, skal du ikke oppsøke noen av stemmelokalene. Da må du søke om å stemme hjemme.

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10.

E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon: 95 33 00 00

Kommunen ber om at man helst søker pr e-post.

Velgere som er i karantene eller har symptomer, som ikke er i stand til å komme seg til stemmeteltet ved Trondheim Spektrum, kan også søke om å stemme hjemme.