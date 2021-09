Politiet etterlyser vitne etter at søppelkasse på skolevegg ble påtent

Felles for toalettene på St. Olav er at det er utrolig skittent der

Det var ved 21-tiden sist onsdag at det begynte å brenne i en søppelkasse som hang på veggen på Heimdal videregående skole. Politiet mener denne ble påtent, og har startet etterforskning.

Trolig unge gutter

I forbindelse med saken har politiet sikret seg overvåkningsfilm, som viser en person som gjør en bra jobb med å rive ned den brennende søppelkassen fra veggen.

- Dette vitnet vil vi gjerne snakke med, for vedkommende har trolig passert gjerningspersonene, sier etterforskingsleder Anders Malm ved Stasjon sør på Heimdal.

Han forteller at overvåkningsvideoen viser at vitnet kommer fra Husebyhallen under ett minutt etter at søppelkassen ble påtent.

- Vi antar at gjerningspersonene er unge gutter, sier Malm.

Det var ingen umiddelbar spredningsfare ved Heimdal videregående, men politiet er lite fornøyd med at slik påtenning skjer.

Annen brann i helga

- Dette kan gå mye verre enn de tror, sier Malm, og legger til at politiet på Heimdal kan kontaktes på telefon 72596220 - hvor man kan be om å bli satt til etterforskningsledelsen.

Politiet på Heimdal fikk i helga også en annen lignende sak, etter at det begynte å brenne i en søppelkasse ved Tonstad skole på Tiller.

Der fikk patruljene kontroll på en gutt i tenårene - under 15 år - som mistenkes å stå bak.

- Vi jobber videre med etterforskning av denne saken, sier Malm.