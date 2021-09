NTNU-forsker tiltalt etter å ha sluppet inn iranere på laboratorium

Dyr strøm? Her er en grunn til at vi tror det vil gå over

Saken oppdateres.

I januar 2020 ble to forskere ved Institutt for maskinteknologi og produksjon (MTP) ved NTNU suspendert og utestengt fra universitetet.

De ble siktet av PST for medvirkning til et datainnbrudd, gjennom å ha gitt noen uberettiget tilgang til et datasystem. De hadde på denne tiden besøk av en gruppe gjesteforskere fra Iran.

Nå er en av dem, en tysk-iransk forsker, tiltalt for å ha delt informasjon om forsvarsmateriell, melder NRK. Saken mot den andre forskeren er henlagt.

Inviterte fire forskere fra Iran

– Vi har tatt ut tiltale mot en person for brudd på sanksjonsregelverket, blant annet brudd på Iranforskriften, eksportkontrollforskriften og et datainnbrudd, sier statsadvokat Frederik Ranke til statskanalen.

Den tiltalte forskeren inviterte fire gjesteforskere fra Iran, som mellom februar 2018 og juli 2019 hadde opphold av ulik varighet ved NTNU.

– Flere iranske gjesteforskere fikk i 2019 og 2020 tilgang til et laboratorium, der det blant annet var et listeført instrument. De fikk veiledning og opplæring av han det er tatt ut tiltale mot, sier Ranke til NRK.

– Det vi er redde for, er at man ved en slik kunnskapsoverføring gir personer som har tilknytning til Iran en kunnskap som Norge bør sørge for at slike personer ikke får.

Den tiltalte professoren nekter straffskyld. Strafferammen er på ti år.

FN har bestemt at det skal være strenge restriksjoner mot Iran på grunn av landets atomprogram, for å hindre at landene på listen utvikler masseødeleggelsesvåpen.

Oppdaget i 2019

Det var april 2019 at ledelsen av MTP oppdaget et datainnbrudd.

NTNU varslet PST, som startet etterforskning høsten samme år med bakgrunn i om det kunne foregått ureglementert forskning som kunne være i strid med eksportlovgivningen.

Forskerne etterforskes for om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

