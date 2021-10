Tilbyr tredje vaksinedose til alle over 65 år i Trondheim

Over 300 søkte jobb hos Thomas i høst: Dette gjorde Ingrid (20) og Ida (19) riktig

Saken oppdateres.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og personer som har fylt 65 år.

Den tredje dosen kan tidligst tas seks måneder etter dose to.

- Rekkefølgen for vaksinasjon følger samme prioritering som ved førstegangsvaksinering. Det betyr at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

Prioriterer influensavaksine

Innbyggerne i prioriteringsgruppene vil motta melding via SMS når de kan bestille seg time. Personer på sykehjem vil bli informert av helsepersonell der de bor.

FHI vil prioritere å sende ut influensavaksiner fremover, så en tredje dose med koronavaksine vil først være tilgjengelig fra slutten av oktober.

- Det er viktig at eldre tar imot tilbud om influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa. Det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine, skriver kommunen.

Etter Folkehelseinstituttets vurdering er det foreløpig ikke grunnlag for å anbefale en oppfriskningsdose til resten av befolkningen, og Trondheim kommune vil følge samme anbefaling.