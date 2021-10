Politiet ber om video-hjelp etter knivstikking i Trondheim - ytterligere to siktet

Han kan bli RBKs neste forsvarssjef: – Et grep for framtiden

Saken oppdateres.

To personer er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen på Møllenberg lørdag kveld, der en person ble alvorlig skadd etter knivstikking. De to siktede personene er foreløpig ikke pågrepet.

- De to personene er etterlyst nasjonalt og internasjonalt fordi det er mulig at de har forlatt landet, sier politiadvokat Anne Haave til Adresseavisen i 22-tiden søndag kveld.

Påtaleansvarlig for saken, John R. Sødahl Furunes, opplyser mandag formiddag at de to etterlyste er menn.

- Internt narkooppgjør

I en pressemelding mandag formiddag ber politiet om publikums hjelp i forbindelse med jakten på de to siktede mennene.

- Politiet ønsker tips fra personer som kan ha informasjon i saken, og som befant seg i området Nedre Møllenberg gate og tilstøtende gater lørdag 23. okober i tidsrommet 20.00-22.00, heter det i pressemeldingen.

Politiet er spesielt interessert i om noen kan ha video fra bil med opptaksfunksjon, som dashcam, Tesla Sentry Mode eller lignende, i dette tidsrommet.

Siktelsen er nå utvidet til å gjelde ytterligere to personer. En siktet er foreløpig sjekket ut av saken, men beholder formell status som siktet inntil videre, skriver politiet.

Knivstukket er siktet

I tillegg til at fire personer nå er siktet for grov kroppsskade, eller medvirkning til dette, er tre av disse personene – samt fornærmede i saken – siktet for grov narkotikaovertredelse. Politiet mener hendelsen på Møllenberg er knyttet til et narkotikamiljø, går det videre fram.

- Fornærmede i saken som gjelder grov kroppsskade er formelt pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse av politiet, sier påtaleansvarlig John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Fornærmede blir værende på sykehuset så lenge som nødvendig, med vakthold fra politiet, opplyses det videre.

I tillegg til den fornærmede, er ytterligere en person pågrepet i narkotikasaken. Vedkommende er også siktet for grov kroppsskade, eller medvirkning til dette, mot den fornærmede.

De etterlyste er også siktet for narkokrim

- De to siste siktede i saken er etterlyst internasjonalt. Begge disse er siktet for både grov kroppsskade, eller medvirkning til dette, og narkotikaovertredelse.

I søndagens pressemelding gikk det også fram at politiet setter knivstikkingen i sammenheng med et narkotikaoppgjør.

- Politiet mener hendelsen på Møllenberg er knyttet til et internt narkotikaoppgjør og det foregår nå en parallell etterforskning av de to sakene, opplyste påtaleansvarlig Haave i pressemeldingen.

Om beslaget sa hun til Adresseavisen at det er snakk om ulike typer narkotika og en større mengde.

- Det er derfor dette er kodet som en grov narkotikasak, forklarte Haave søndag kveld.

Flere personer er også siktet for grov narkokriminalitet i forbindelse med dette.

To knivstikkinger på kort tid

To knivstikkinger skjedde nesten samtidig lørdag kveld i Trondheim. Klokka 21 fikk politiet melding om knivstikkingen på Møllenberg. En time senere kom det melding om knivstikking i Ila.

I Ila ble en 17-åring alvorlig skadet og en 18-åring raskt pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Han satt søndag kveld sittet i et flere timer langt avhør med politiet. Politiet har mandag fortsatt ikke besluttet om han skal begjæres varetektsfengslet eller ikke.

På Møllenberg ble en mann i slutten av 20-årene funnet alvorlig skadd utendørs. Han var søndag kveld fortsatt ikke formelt avhørt, opplyste Haave.

Blodspor

Etter knivstikkingen på Møllenberg avhørte politiet naboer og personer som kom over den fornærmede utendørs.

- Det er vitner som har gitt en mulig beskrivelse av det som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, sa politiadvokat Haave til Adresseavisen søndag.

Adresseavisen var søndag formiddag i kontakt med flere beboere i området. De opplyste at politiet hadde gjort undersøkelser i en bakgård samt inne på adresse i tilknytning til denne bakgården på Møllenberg etter knivstikkingen.

Søndag formiddag var det det fortsatt synlige blodspor både på inngangsdøren samt på porten inn til denne bakgården. Det var også bloddrypp på trappa. Adresseavisen fikk søndag komme inn i oppgangen til adressen som politiet undersøkte lørdag og natt til søndag. Der var en leilighetsdør plombert av politiet. Det var i tillegg mye blod langs et gelender og blodsprut er synlig i en trappeoppgang.

