Anbefaler bruk av munnbind i Trondheim igjen

Saken oppdateres.

- Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid, sier Tove Røsstad i en pressemelding tirsdag morgen.

Hun minner om at god håndhygiene og avstand er viktig for å forhindre smittespredning.

LES OGSÅ: Økt smitte bekymrer - vurderer nye tiltak

Ikke grunnlag for lokal forskrift

Røsstad skriver i et notat til formannskapet at det er generell økning i antall smittede på landsbasis og at det også har vært en økning i Trondheim de siste ukene.

Kommuneoverlegen understreker at situasjonen ikke vurderes som så alvorlig at det er grunnlag for å innføre lokal forskrift med begrensninger, skriver kommunen i en pressemelding.

Der opplyser de videre at smitten er spredd over de fleste aldersgrupper, men at elever i videregående skole dominerer med 26 prosent av de smittede den siste uka. Elever i barneskolen utgjør 21 prosent av de smittede i samme tidsrom.

Kommunen opplyser også om at det er mange tilfeller av luftveisinfeksjoner i barnehager, men at koronasmitte kun utgjør en liten andel. To prosent av de påviste koronatilfellene forrige uke var i barnehager.

LES OGSÅ: 194 nye smittede i Trondheim i helga

Ukjent smittekilde

- De fleste smittede vet hvem de er smittet av. Viktigste smittearena er fortsatt i hjemmet, men skolen har også blitt viktig smittearena i løpet av de siste ukene. Cirka 20 prosent har ukjent smittekilde slik at det er også sirkulerende smitte i samfunnet som ikke er kjent, skriver kommuneoverlegen i notatet til formannskapet, ifølge pressemeldingen.

Videre mener Røsstad at på grunn av høy vaksinasjonsdekning er kommunen langt bedre rustet til å tåle et høyere smittetrykk enn tidligere. Hun varsler at de fleste beboere som blir smittet i sykehjem ikke utvikler alvorlig sykdom. Både yngre og eldre vaksinerte kan bli ganske syke med høy feber over flere dager, ifølge Røsstad. Derfor kan betydelig smittespredning være krevende med tanke på tilstrekkelig bemanning på kommunens ulike tjenester og ellers i samfunnet, ifølge pressemeldingen fra kommunen.

LES OGSÅ: Dette er koronasituasjonen i Trøndelag

Kommunedirektør Morten Wolden varsler tirsdag at han vil komme tilbake med en nærmere orientering om koronastatus og ytterligere vurderinger når formannskapet har møte 9. november.

Dersom smittesituasjonen forverres seg ytterligere før dette, og det vurderes slik at det er behov for ekstraordinære tiltak, vil kommunedirektøren vurdere et ekstraordinært formannskapsmøte.