Ny smitterekord: 218 nye smittede i Trondheim

Saken oppdateres.

Av de 218 nye smittede er det 125 kvinner og 93 menn. 92 av de smittede er i aldersgruppen 10-20 år. 46 er i aldersgruppen 0-10 år.

Slik er aldersfordelingen:

0-10 år: 46

10-20 år: 92

20-åra: 16

30-åra: 17

40-åra: 24

50-åra: 10

60-åra: 9

70-åra: 1

80-åra: 2

90-åra: 1

Ringer ikke smittede

Kommunen opplyste tirsdag at 46 personer fikk påvist koronasmitte mandag. Videre opplyste kommunen at det allerede tirsdag formiddag var fastslått 172 nye smittetilfeller.

- Jeg tror det blir et kjempestort hopp, for vi har allerede 172 smittede fra morgenen av nå, sa kommuneoverlege Tove Røsstad.

Kommunen varslet tirsdag at stort smittetrykk gjør at det ikke er mulig for smittevernkontoret å ringe smittede. De vil sende sms med instrukser.

Anbefaler munnbind

Ifølge en oppdatering fra St. Olavs hospital tirsdag morgen var sju personer innlagt med koronasmitte ved sykehuset. Én av dem var på intensivavdeling med respirator.

Mandag morgen var 13 personer innlagt. Ingen av dem på intensivavdelingen.

Sykehuset har foreløpig ikke oppdatert tallene onsdag.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune anbefaler nå at innbyggerne bruker munnbind i situasjoner på offentlig sted der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

