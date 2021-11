140 nye smittede i Trondheim

Marte og Pia vokste seg store på Instagram. Det førte dem til et industriområde i Trondheim

Saken oppdateres.

Av de 140 nye smittetilfellene er det 80 menn og 60 kvinner.

Slik er aldersfordelingen:

0- 10 år: 31

10-20 år: 66

20-årene: 4

30-årene: 8

40-årene: 15

50-årene: 6

60-årene: 6

70-årene: 1

80-årene: 2

90-årene 1

90 prosent vaksinert

Kommunen melder at Trondheim torsdag nådde det nasjonale målet om å få 90 prosent av den voksne befolkningen vaksinert. 148 499 personer i byen har fått sin andre vaksinedose, ifølge kommunen.

- Dette er en milepæl for oss, og utrolig viktig i arbeidet med holde smitten nede, sier kommunedirektør Morten Wolden en pressemelding.

- Jeg håper at etternølerne nå kjenner sin besøkelsestid og vaksinerer seg. Dermed bidrar de enda mer til å dempe smittespredning, sier Wolden videre.

Onsdag varslet kommunen om 218 nye smittetilfeller registrert dagen før. Det var ny smitterekord i Trondheim.

11 personer innlagt

Ifølge en oppdatering fra St. Olavs hospital torsdag morgen har 11 innlagte personer ved sykehuset påvist koronasmitte. Av disse er én person innlagt på intensivavdeling med respirator. Onsdag formiddag var ni personer innlagt, mens tallet var sju tirsdag og 13 mandag.

Kommunen varslet tirsdag at stort smittetrykk gjør at det ikke er mulig for smittevernkontoret å ringe smittede. De vil sende tekstmelding med instrukser.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune anbefaler nå at innbyggerne bruker munnbind i situasjoner på offentlig sted der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

