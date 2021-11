Truer med nye tiltak etter smittebølgen

Saken oppdateres.

Fredag holdt Trondheim kommune pressekonferanse på rådhuset i Trondheim.

Kommunedirektør Morten Wolden, kommuneoverlege Tove Røsstad, oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen og ordfører Rita Ottervik orienterte om koronasituasjonen og hvilke planer kommunen har den neste tiden.

Truer med tiltak

Tidligere denne uka anbefalte Trondheim kommune munnbindbruk på kollektivtransport og andre steder der man ikke kan holde én meters avstand. Det mener kommunedirektør Morten Wolden ikke har blitt fulgt i stor nok grad.

- Det er rapportert om 5-10 prosent etterlevelse på bussene. Det er for dårlig, og jeg er skuffet, sier Wolden under pressekonferansen.

- Vi vil bruke de to-tre kommende dagene til å se om folk følger rådene. Hvis ikke må vi anbefale overfor formannskapet at det iverksettes kraftigere tiltak, sier han.

60 prosent under 18

Kommuneoverlege Tove Røsstad forteller at 60 prosent av de smittede de siste ukene er under 18 år.

- Gruppen 18-30, de unge voksne, utgjør åtte prosent av de smittede. Resten, 31+ utgjør 27 prosent.

Hun kommer med en oppfordring til voksne som ennå ikke har vaksinert seg.

- Voksne uvaksinerte risikerer alvorlig sykdom. Anbefalingen gjelder fortsatt veldig sterkt. Uvaksinerte voksne - vaksinér dere, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

- Utsett klemming og håndhilsing

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen orienterte om situasjonen i skolene.

- Vi oppfordrer elever og ansatte til å være ekstra oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg.

- I denne situasjonen er testing det beste tiltaket vi kan ta i bruk i skolene. Hvis alle er flinke til å teste seg, og holde seg hjemme når de er syke, vil vi forhåpentligvis være ferdige med denne situasjonen innen kort tid, sier Arntsen.

Ordfører Rita Ottervik gjentar kommunedirektørens budskap om at nye tiltak kan innføres ved tirsdagens formannskap.

- Det har vært utstrakt kontakt med nasjonale myndigheter gjennom hele uka. Formannskapet vil på tirsdag få en sak som gir grunnlag for diskusjoner om tiltak for å få ned smitten og sikre tjenestene til innbyggerne våre, sier ordføreren.

Hun ber befolkningen om å følge de siste anbefalingene som har kommet.

- Hver enkelt av oss må bli flinkere til å bruke munnbind, tenke på hvor mange vi møter, og å utsette klemming og håndhilsing til senere, sier Ottervik.

- Skuffet

Til Adresseavisens reporter er kommunedirektør Wolden like klar i talen.

- Jeg er skuffet over at man ikke følger anbefalingene. Det hadde jeg virkelig håpet på. Vi ser nå at det ikke følges opp. Man er kanskje lei av pandemien og tenker at den er borte, men den er her fortsatt, slår Wolden fast.

- Ingen skal være i tvil om at man iverksetter tiltak når det er nødvendig, legger han til.

- Det er forventet at det er en smitteøkning, men den er mye høyere enn vi trodde. Totalpakken her er alvorlig, sier Wolden.

Rita Ottervik påpeker at viruset ikke er spesielt farlig for vaksinerte, men at totalpakken gjør situasjonen svært utfordrende.

- Det som er krevende er at vi må ha et dobbelt budskap. Det er ikke så farlig lenger når man er vaksinert, og alvorlig sykdom blant barn er ikke så sannsynlig, sier hun.

- På den andre siden fører covid-19 og andre luftveisinfeksjoner, samt presset i helsevesenet, til at ansatte jobber doble skift, som gjør at sykehuset har gått i gul beredskap.

LES OGSÅ: - Det er betydelig slitasje i helsetjenestene nå

LES OGSÅ: 209 nye smittede i Trondheim