- Det er fantastisk å få heve levestandarden sin litt til jul. Det har mye å si

Saken oppdateres.

- Takket være denne ordningen er det mulig å få seg en ribbebit til jul, sier Gjøran (59).

Han er en av mange som hvert år søker om å få utdelt gavekortene fra Adresseavisens årlige juleinnsamling.

I samarbeid med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen samles det inn penger fra byens befolkning, som går til gavekort til de som trenger det mest. Gavekortene kan kun brukes på dagligvarer - og ikke på verken tobakk eller alkohol.

- Det er det som er så genialt. Da får jeg råd til å kjøpe inn nødvendige ting som vaskemiddel - og kanskje noe sylte. Noe ekstra til jul, sier han.

- Det er fantastisk å få heve levestandarden sin litt. Det har mye å si.

Forventer 2000 søkere

Adresseavisen møter Gjøran på Hveita dagsenter, som er Frelsesarmeens lavterskel-treffsted for mennesker med rusproblemer.

Her møter vi også Kjetil Bye i Kirkens bymisjon, og Ylva Glørstad i Frelsesarmeen, som begge jobber med juleinnsamlingen.

De har god kjennskap til flere av menneskene som årlig søker om gavekort.

- Tradisjonelt har det vært en blanding av rusmisbrukere eller eldre som hadde veldig lite penger, fattige barnefamilier og det mange kanskje kaller «gatefolket» som har søkt om gavekortene. De siste årene har det også vært en økning i søknader fra nye nordmenn, forteller Bye.

Så langt i år har rundt 1500 personer søkt om å motta gavekortene.

- Men vi regner med at det totalt kommer inn rundt 2000 søknader, sier Bye.

Frihet å kunne dra på butikken selv

Totalt skal det i år deles ut 1800 gavekort á 1000 kroner. Det hadde ikke vært mulig uten giverne.

- Vi er veldig glade for alle som vil være med å gi. Og vi ønsker å fortelle dem at det faktisk fungerer - dette hjelper folk, sier Bye.

- Vi når de gruppene som faktisk trenger det, og som har stor utnyttelse av at det er gavekort som kun kan brukes på dagligvarer, legger Glørstad til.

Hun forteller at mange av mottakerne bruker gavekortene på helt nødvendige ting som tannkrem, deodoranter og pålegg.

- Det føles mye bedre å kunne gå på butikken og kjøpe ting selv, enn å få en pose i hånda fra noen som har kjøpt inn noe mat for deg. Det spiller en stor rolle, sier hun.

Gjøran nikker bekreftende.

- Det er en frihet å kunne dra på butikken og selv kjøpe det jeg trenger.

- Betyr så mye for mange

Juleinnsamlingen har blitt arrangert av Adresseavisen siden 1915. De siste årene har også Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon vært med på laget.

- Det er de som tar i mot søknadene og utdeling av midlene, sier kontorleder Rannei Mesloe i Adresseavisen.

Hun forteller at hele poenget med juleinnsamlingen er å gjøre jula bedre for folk i byen.

- Vi ser at giverne er veldig dedikerte. Hvert år er vi kjempespente fordi vi deler ut pengene før de kommer inn. Så hvert år håper vi jo at giverne fortsetter å gi. Vi er utrolig takknemlige for at de bidrar til at familier og andre som ikke har det så bra skal få en bedre jul, sier hun.

Mesloe sier videre at den årlige juleinnsamlingen er noe av det mest verdifulle hun gjør i jobben sin.

- Fordi du vet at det betyr så mye for så mange å få den ekstra ressursen til jul, sier hun.

Slik kan du bidra

Bidrag kan gis på bankkonto 4202.24.87412.

Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps 72606.

