Wolden etter krisemøter: – Det blir ingen lettelser, spørsmålet er hva vi skal legge til

Overrasket over Hareides svar: - Et tegn på resignasjon

Saken oppdateres.

– Det er en veldig krevende situasjon.

Det sier Wolden som hele mandag har sittet i møter rundt korona-situasjonen i Trondheim. Møtene har vært med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet, Statsforvalter og St. Olavs hospital.

Spørsmålet er om det blir noen endringer i den lokale koronaforskriften som ble vedtatt 10. november. I utgangspunktet gjelder den til 24. november. Da møtes politikerne til ekstraordinært formannskap.

– Det blir ingen lettelser i den forskriften vi har nå. Men det kan komme ytterligere tiltak. Kommuneoverlege Tove Røsstad sitter og vurderer dette utover dagen. I morgen, tirsdag, klokka 09.00 kommer vår anbefaling, sier Wolden.

LES OGSÅ: Flertall for munnbindpåbud i kollektivtrafikken - dropper påbud på butikker og kjøpesenter

Dødsfall

Mandag morgen rapporterte Trondheim kommune om 388 nye smittetilfeller fra fredag til søndag. St. Olavs hospital skriver på sine hjemmesider mandag at 20 koronasmittede er innlagt. Fire ligger på respirator på intensiven. Mandag ble det også registrert nok et koronadødsfall. I et intervju med Adresseavisen søndag uttrykte sykehusdirektør Grethe Aasved en klar forventning om at det nå settes inn sterkere tiltak i Trondheim.

– FHI og Helsedirektoratet vil ikke blande seg inn i noe særlig grad i hvilke tiltak Trondheim kommune lander på. Men de gir råd og kan oppdatere oss om hva som skjer andre steder. Det vi ser hos oss er at smitten – foreløpig i hvert fall – ser ut til å flate ut noe. Men den er fortsatt veldig høy. Situasjonen på sykehuset er fortsatt veldig anstrengt med 20 koronapasienter og 21 med RS-virus. I tillegg er det annet virus og mye luftveisinfeksjoner. Også er det jo slik at det er minst like ille i våre egne helse – og velferdstjenester. Der er det også veldig mye smitte og mye sykefravær. Det fører til store utfordringer for å få det til å gå rundt fordi folk må være hjemme. Så det er krevende, sier Wolden.

LES OGSÅ: St. Olav har aldri før hatt så mange koronapasienter innlagt. Nå forbereder de seg på en dobling

- Vi ser på helheten

- Hvor sterkt vektlegger dere det Aasved sier om forsterkede tiltak?

- Vi vektlegger det samtidig som vi ser den totale situasjonen for helse- og velferdstjenestene. Det scenariet som St. Olavs hospital har forteller om kraftig vekst i antall koronapasienter. Det er klart at hvis det scenariet slår til, så er det jo ille. Samtidig må vi se på helheten. Vi har uansett mulighet til å iverksette tiltak på veldig kort varsel, hvis det plutselig skal begynne å komme inn veldig mange koronapasienter på sykehuset. Men vi skjønner at Aasved og sykehusledelsen er bekymret, på samme måte som vi er superbekymret for våre egne helse - og velferdstjenester.

LES MER: Dette er koronareglene i Trondheim nå

Julebord?

Han verken kan eller vil si hvilke tiltak som kan komme utover det som allerede er i Trondheim.

- Det blir ingen lettelser, spørsmålet er hva vi skal legge til. Trafikklysmodellen i skolen vil fortsette sammen med munnbindpåbud på kollektiv og drosjer der man ikke kan holde én meter avstand, sier han.

– Mange har julebord, og det er arrangementer flere steder. Vil disse bli gjennomført?

– Det er et lurt spørsmål som jeg ikke kan svare på før i morgen tidlig klokka 09.00. Vi skal nå ha et møte med utelivsbransjen, og høre hva dem tenker rundt det. Allerede har utelivet fått en del avlysninger på julebord og sånne ting. Men så lenge det ikke foreligger noen forskrift om begrensning av arrangement, så mener vi at det er forsvarlig å dra på julebord. Den dagen vi mener noe annet så skal vi kunngjøre det. Igjen; dette vurderer vi utover dagen og kvelden. Men svaret får dere 09.00 tirsdag, sier Wolden, og sier det da gjelder arrangement for både voksne og barn.