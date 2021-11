Saken oppdateres.

Så langt har 16 personer dødd med korona ved St. Olavs hospital. 20 pasienter med korona er innlagt ved sykehuset tirsdag. Fem av disse pasientene ligger på intensiv – fire av dem på respirator, opplyser St. Olavs hospital på sine hjemmesider.

– Dette er en utvikling som nok ikke er så overraskende, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Hun forklarer at de fleste av de som har dødd er syke også av andre årsaker, såkalte underliggende grunner.

Nå kommer «alt»

– Vi må huske at da landet var nedstengt var det lite smitte av andre infeksjonssykdommer. Et åpent samfunn gir mer infeksjoner, og da er det de yngste og de eldste som rammes hardest. Nå kommer «alt» som vi har sluppet under nedstengingen, sier Røsstad.

Fraråder ikke julebord

– Det gjør at svært mange i alle aldre får infeksjonssykdommer og blir sykemeldte. Akkurat nå gir bemanningssituasjonen vel så store utfordringer som antall alvorlig syke, sier kommuneoverlegen.

– I framtiden kan det se ut som at korona blir en av flere sykdommer som eldre kan dø av slik som influensa. Men vi må huske at yngre også blir syke av korona, men at de sjelden rammes så hardt som de eldre. Når man etter hvert har fått immunitet gjennom vaksine eller gjennomgått sykdom, er det ikke sikkert at korona rammer oss hardere enn influensa, sier Røsstad.

– Det går mot julebordsesong, hvilke råd har du til bedriftene?

– Vi er ikke der at vi fraråder alle bedrifter å holde julebord. Risikoen for at en ansatt skal bli alvorlig syk er ikke så stor på et julebord dersom alle er flinke til å følge smittereglene og holde seg hjemme om de har luftveissymptomer eller koronasmitte i husstanden, sier Røsstad.

- Vurder om julebord er mulig

Hun understreker at det er forskjell på firmaer og at alle bør selv vurdere om det er mulig å gjennomføre julebord med tanke på smittesituasjonen.

– Det er forståelig at innen helse-, skole- og barnehagesektoren er utfordringene med en eventuell spredning av smitte blant ansatte så stor at det der gjøres andre vurderinger enn et lite firma hvor kanskje mange kan jobbe fra hjemmekontor.

– For større firmaer kan det kanskje vurderes å dele opp julebordet i mindre avdelinger. Det viktige er at alle tenker gjennom hvordan man best unngår smitte, samtidig som man ivaretar ansattes behov for å treffes i hyggelig lag, sier Røsstad.