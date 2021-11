Slik forklarer kommuneoverlegen spriket i smittetallene

Ranheim kalles en «gigantfiasko»: Den nye sjefen tror han endret for mye for fort

Tirsdag var det også et sprik om man sammenlignet smittetallsinformasjonen fra FHI og Trondheim kommune - men motsatt: Da meldte Trondheim kommune om kun 30 nye smittede, mens FHI hadde registrert 135 smittede fra mandag.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune kommenterer spriket i smittetallene mellom kommunen og FHI i en pressemelding onsdag:

- Smittetallet i dag er langt høyere enn i går uten at det dermed er grunn til å tro at dette er en reell forskjell. Vi ser ikke så sjelden lave tall på mandager. Det kan dreie seg om mindre testing i helgene, men også muligens lavere analysekapasitet på sykehuset i helgen, opplyser hun.

Røsstad mener også at en del positive prøver på søndag kan være meldt etter at smittesporingsteamet avsluttet arbeidet på søndagen slik at disse først fremkommer på onsdagens tall.

- Se utviklingen over flere dager

- Det er derfor viktig at man ikke kun ser på smittetall for en dag, men må se utviklingen over flere dager. Bildet blir mest riktig om man sammenlikner uke for uke.

Røsstad mener at man etter onsdagens smittetall kan si at smittesituasjonen er nokså uendret både i antall og smittemønster.

- Barneskoleelever og foreldregenerasjonen dominerer fortsatt, siteres hun på i pressemeldingen.

Adresseavisen har tildligere skrevet at registreringen hos FHI baserer seg på folkeregistrert adresse. Dette vil også kunne gi avvik fra tallene hver enkelt kommune rapporterer om. Testing av personer uten norsk personnummer vil også kunne være en kilde til avvik.

