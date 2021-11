Skal ha brutt seg inn i kjøpesenter - nå blir sexvideo spredt overalt

Full momskompensasjon for idretten og frivilligheten også for 2021

Saken oppdateres.

Natt til fredag har en video filmet fra Solsiden i Trondheim spredt seg i stor skala på Snapchat. Adresseavisen har også mottatt en rekke tips om videoen.

Videoen viser en mann og en kvinne som tilsynelatende har sex inne på Kvikk, et serveringssted inne på kjøpesenteret.

- Uakseptabelt

Ifølge Kvikk-gründerne Kristin Echroll og Karianne Arentz Hagen dreier det seg trolig om et innbrudd.

- Etter hva vi forstår er dette folk som har brutt seg inn på senteret etter stengetid, og det er fullstendig uakseptabelt, sier hun.

Hun avkrefter at personene i videoen er ansatte på Kvikk.

- At Kvikk Bar kan gjøre folk romantiske er én ting, men vi anbefaler at folk venter til de kommer hjem, sier Echroll.

Hadde vært bak disken

Arentz Hagen forteller at driver av Kvikk-baren på Solsiden ble varslet på morgenen etter at innbruddet skal ha skjedd.

- Hun fikk vite at det hadde vært et innbrudd og at det var ungdommer som hadde vært rundt omkring i fellesarealet. De hadde blant annet vært bak disken vår og vi tok de grep som var nødvendig med tanke på det.

På videoen som spres er det en kommentar: «Ska itj ha sushi på kvikk me de første». Gründerne informerer om at det er trekk på disken og at det ikke tilberedes sushi på denne siden, men bak gitteret.

- Men vi kan forsikre om at det er trygt å spise hos oss, sier Arentz Hagen.

- Spesielt engangstilfelle

Gründerne er sikker på at dette er et engangstilfelle.

- Det er et spesielt engangstilfelle. Vi har vært på Solsiden i elleve år og jeg tviler på at noe sånt skjer igjen. Det har kommet en video på avveie og det er kjempealvorlig at noen har spredt denne ulovlige videoen. Og så er det trist at det har vært et innbrudd også.

Echroll og Arentz Hagen henviser videre til senterledelsen for ytterligere kommentarer.

Brutt seg inn via dør

Senterleder Jonas Braad ved Solsiden kjøpesenter forteller at innbruddet skjedde natt til sist lørdag.

- Personer har brutt seg inn på senteret og oppholdt seg i fellesarealene, skriver Braad i en e-post til Adresseavisen.

Innbruddet skal ha skjedd via en av dørene på senteret.

- De har brutt seg inn gjennom en av dørene. Det var en feil på alarmsystemet i dette området, slik at alarmen ikke ble utløst. Vi har sikret døren og utbedret alarmsystemet, skriver senterlederen.

- Gjennomgår rutiner

- Hvordan reagerer du på at en slik video er spredt rundt på sosiale medier?

- Det skulle ikke skjedd at videoen fra kameraovervåkningen ble spredt, skriver Braad.

- Hvem har tilgang til overvåkningskameraene?

- Vaktselskap og drift har tilgang på videoovervåkningen. Vi gjennomgår nå våre rutiner sammen med vaktselskapet som drifter kamerasystemet på Solsiden, for å sikre at dette ikke skjer igjen, svarer senterleder Braad.

- Hvordan reagerer du på videoen?

- Jeg har ingen kommentar til innholdet i videoen annet enn at innbruddet blir anmeldt til politiet, avslutter Braad e-posten.