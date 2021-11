Politiet vet fortsatt ikke hvem den døde kvinnen er - utelukker ikke kriminell handling

Støre: – Synes at folk skal planlegge for å se familien i jula

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt tirsdag formiddag, kommer politiet med en nærmere beskrivelse av den avdøde kvinnen:

- Cirka 184 centimeter høy, normal kroppsbygning, lys i huden, blondt halvlangt hår og brune/grønne øyne. Avdøde har en tatovering på innsiden av venstre håndledd, skriver politiet.

Tatoveringen skal bestå av ett ord.

Jobber ut fra flere hypoteser

- Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at avdøde kan være utsatt for noe kriminelt og jobber ut fra flere hypoteser. Vi vet at mange går på tur i dette området og håper å få tips, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth i pressemeldingen.

De som har tips i saken bes kontakte politiet via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

- Hvor lenge mener dere kvinnen har ligget i elva?

- Basert på undersøkelser, så er det mest sannsynlig siden natt til mandag, eller mandag morgen, sier politioverbetjent Guldseth til Adresseavisen.

På bakgrunn av dette ber politiet om at alle som befant seg i området Nedre Leirfossen i tidsrommet fra klokka 00.00 til klokka 12.30 mandag 29. november, melder seg for politiet.

Mandag opplyste politiet at den avdøde skal obduseres. Politiet har ennå ikke fått den foreløpige obduksjonsrapporten, opplyser etterforskningslederen.

- Vi har tatt fingeravtrykk og søker i våre registre. I tillegg blir det gjort undersøkelser i nasjonale og internasjonale basert på DNA - om det registrert, sier Guldseth.

- Har dere funnet skader på avdøde?

- Ja hun har flere utvendige skader. Vi undersøker årsaken til at hun har disse, sier politioverbetjenten.

Vil ha tips om kamera

- Politiet ønsker også tips om alle hendelser i området og observasjoner av biler som har kjørt inn og ut av området fra 28. november klokka 18.00 og frem til 29. november klokka 12.30, heter det i pressemeldingen.

Politiet ønsker informasjon om eventuelle kamera som dekker området rundt Nedre Leirfoss; veien inn og ut fra Nedre Leirfoss eller bassengene på hver side av dammen.

- Kanskje har noen et viltkamera plassert i området, eller et webkamera. Vi er interessert i informasjon om dette, sier politioverbetjenten.

Gjør rundspørring

Politiet gjorde søk i området mandag og har fortsatt tirsdag - uten resultat, opplyser Guldseth.

- Hva har dere lett etter?

- Det kan være spor i snøen som tyder på at noen har falt ut, eller har tatt seg ned mot elva. Det er sporsnø, men vi har ikke gjort funn, sier etterforskningslederen, og legger til:

- Tirsdag gjennomfører vi en rundspørring i området Leirfossen. De som bor der vil bli kontaktet. Hvis noen som bor der sitter på informasjon og ikke blir kontaktet, så ønsker vi at de tar kontakt med oss.

Politiet gjennomfører også undersøkelser rundt tatoveringen til kvinnen

- Vi kontakter tatovører i Trondheim om dette, sier Guldseth.

Funnet i vannet

Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet poliitiet om en observasjon vedkommende hadde gjort i Nidelva klokka 12.30 mandag. Melderen hadde sett noe som lignet en person ved Nedre Leirfoss i Trondheim.

Klokka 13.18 skrev politiet på Twitter at en død person var funnet i vannet. Én time senere informerte operasjonssentralen om at den avdøde var en kvinne.

Vet ikke eksakt alder

Like etter funnet av kvinnen sa operasjonsleder Øystein Sagen i politidistriktet at de ikke mistenkte at hun var utsatt for en kriminell handling - tirsdag kan altså ikke politiet utelukke dette.

- Alder kan vi ikke si noe om, men det er mer en voksen person enn en ungdom, sa jourhavende politijurist Gørill Gyllan mandag ettermiddag.

Helikopter i letingen

Adresseavisen fikk flere tips og bilder funnet av kvinnen. Både brannvesen, politi og ambulanser rykket til stedet. I tillegg ble det gjort søk med helikopter fra Norsk luftambulanse.

Adresseavisens tidligere kartlegging av offentlig kjente savnetsaker i Trøndelag viser at politiet vanligvis har en teori om hvem avdøde er kort tid etter et funn. Funnsted, bekledning og registrerte savnetsaker gir normalt en pekepinn. Likevel kan det av og til ta flere dager å få til en hundre prosent sikker identifisering ved hjelp av DNA-sammenligning. Dette var tilfelle da en trondhjemmer ble funnet etter 39 år i vannet i innsjøen Holden i Steinkjer kommune i fjor.

I Trøndelag er det per i dag minst to saker der avdøde aldri har blitt identifisert. Den ene ble funnet i Frøya kommune i 2005, mens de andre levningene ble funnet ved Flatanger i 2006.