Onsdag var det dugnad på Adressabygget for å pakke inn 1800 gavekort på 1000 kroner hver. For 107. gang arrangeres Adresseavisens årlige juleinnsamling. Målet er å gjøre jula litt bedre for de som trenger det mest.

- I år får vi gitt gavekort til alle husstandene som har søkt, sier Kjetil Bye i Kirkens bymisjon.

- Utrolig takknemlige

Juleinnsamlingen har blitt arrangert av Adresseavisen siden 1915. De siste årene har også Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon vært med på laget. Adresseavisen samler inn pengene mens Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon tar i mot søknadene og utdeling.

- Vi ser at giverne er veldig dedikerte. Hvert år er vi kjempespente fordi vi deler ut pengene før de kommer inn. Så hvert år håper vi jo at giverne fortsetter å gi. Vi er utrolig takknemlige for at de bidrar til at familier og andre som ikke har det så bra skal få en bedre jul, sier kontorleder Rannei Mesloe i Adresseavisen.

- Byens befolkning og spesielt dem som mottar støtten er utrolig takknemlige for denne over 100 år gamle tradisjonen, sier Bye.

Mange barnefamilier

Han forteller at søkerne varierer i alder og livssituasjon, men at fellesnevneren er at de ikke har så mye penger.

- Det er mange barnefamilier og mange i litt vanskelige liv som er preget av rus og psykiatri. Det som er litt urovekkende er at det er søkere som faktisk er i jobb, men som tjener veldig dårlig og ser seg nødt til å be om hjelp, sier Bye.

Han sier støtten betyr mye for dem som mottar den.

- Dette fører til at folk får en bedre jul. Det betyr enormt mye, sier han.

- Får lyst til å grine

Gavekortet har en begrensning som gjør at det ikke kan brukes på alkohol og tobakk.

- Dette gjør at gaven faktisk blir brukt på julemat og å gjøre jula litt bedre for folk, sier Bye og fortsetter:

- Jeg er vanligvis ikke så sentimental, men i disse periodene med juleinnsamlingen snakker jeg med så mange som trenger støtten at jeg får lyst til å grine. Det gjør virkelig inntrykk. Adresseavisen gjør en fantastisk jobb med å samle inn pengene, sier Bye.

Slik kan du bidra

Bidrag kan gis på bankkonto 4202.24.87412.

Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps 72606.

