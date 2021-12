Milde omikrontilfeller gir håp

Saken oppdateres.

Da det europeiske smittevernbyrået ECDC la fram sin daglige statusoppdatering klokka 12 onsdag, var det registrert 59 tilfeller av omikron i Europa.

Blant disse har det ikke vært noen alvorlige tilfeller, ifølge ECDC.

Det er heller ikke meldt om dødsfall.

«Alle tilfeller som det fins tilgjengelig informasjon om alvorlighetsgrad for, har vært enten asymptomatiske eller milde», skriver byrået i sin dagsrapport.

Fire bekreftede tilfeller i Norge

De 59 tilfellene er påvist i Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

Senere onsdag ble ytterligere fire smittetilfeller bekreftet i Norge.

Men bildet er det samme.

– Det vi har fått rapportert, er at ingen av de som har fått påvist omikron i Norge, har hatt behov for sykehusinnleggelse, sier kriseleder Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Hun advarer likevel sterkt mot å trekke forhastede konklusjoner.

– Vi har ikke sikker kunnskap om hvor syk man blir av omikron, så er det altfor tidlig å konkludere.

Økende antall innleggelser

Det var Sør-Afrika som oppdaget den nye varianten først.

Der er smittetallene nå i kraftig vekst, og foreløpige tall viser at også antall sykehusinnleggelser øker, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO). Men det trenger ikke å bety at omikron gir større risiko for sykehusinnleggelse enn andre varianter, påpekes det.

Ifølge WHO kan det ta flere uker å få avdekket hvor alvorlig sykdom omikronvarianten gir.

Foreløpig ser det ut til at varianten kan være både mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner enn tidligere varianter, ifølge WHO.

Men om omikron gir høyere eller lavere risiko for sykehusinnleggelse og død, er «fortsatt ikke kjent».

Leger tegner lovende bilde

I Sør-Afrika har en rekke leger uttalt seg om sykdomsbildet de ser.

Angelique Coetzee, som er lege i hovedstaden Pretoria og styreleder i den sørafrikanske legeforeningen (SAMA), sa i helgen til avisa News24 at symptomene så langt ikke har vært alvorlige.

– Det er ikke bare jeg som sier det. Jeg har snakket med andre leger i Atteridgeville, Midrand og så videre, og de ser nøyaktig det samme som jeg ser. Symptomene er milde, og det er det viktigste budskapet, sa Coetzee.

Pretoria ligger i provinsen Gauteng, som har vært episenter for omikronutbruddet.

Influensalignende

Unben Pillay, en annen lege i Gauteng, forklarte på en pressekonferanse mandag at det er snakk om influensalignende symptomer: tørrhoste, feber, verk og sykdomsfølelse.

– Vi har ikke sett noen stor økning i sykehusinnleggelser eller pustebesvær. Men det er fortsatt tidlig, sa Pillay.

Et usikkerhetsmoment er at utbruddet i Gauteng startet blant universitetsstudenter.

Dermed er det i stor grad snakk om unge mennesker som normalt ville fått milde symptomer også ved andre varianter.

Veldig høy risiko

WHOs foreløpige vurdering er at omikron utgjør en «veldig høy» global risiko.

Men ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog er det ingen grunn til å ta sorgene på forskudd.

– Vi skal naturligvis følge nøye med og sikre at vi har god informasjon. Inntil videre så tror vi at dette er et mer smittsomt virus. Men vi har ikke dokumentasjon på at det er skumlere eller farligere enn deltaviruset, sier Guldvog til NTB.

Hvis det viser seg at omikron er vesentlig mindre farlig, kan det til og med være en fordel at denne varianten fortrenger delta, vedgår han.

– Men det er avhengig av hvordan den totale sykdomsbelastningen blir, sier Guldvog.

– Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Det har vi ikke oversikt over i dag.

