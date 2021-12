Fikk gode nyheter etter korona-analyser

Kjærestens valg gjør Klæbo glad: - Setter pris på at hun orker

– Alle prøvene vi analyserte i dag er forenelige med deltavarianten. Det er gode nyheter. Men omikron kommer nok før eller siden uansett, sier overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital, Andreas Christensen, til Adresseavisen mandag ettermiddag.

Undersøker på dagtid

17 personer i Trondheim er i karantene fordi de er nærkontakter til personer med påvist omikronsmitte, opplyste kommuneoverlege Elizabeth Kimbell i Trondheim kommune tidligere mandag. Foreløpig har ingen av dem fått påvist omikronvarianten.

Overlege Christensen ved St. Olavs hospital opplyser at de siden sist mandag har analysert enkelte positive koronatester for omikronvarianten. Dette gjøres hver dag innenfor vanlig arbeidstid.

– Foreløpig er det personer som kommer fra land med kjent omikronsmitte, personer som har hatt kontakt med omikronsmittede eller folk som har vært på arrangement der det er mistanke om omikronsmitte, som blir undersøkt for omikron, sier han.

Tirsdag fortsetter St. Olavs hospital å analysere koronaprøver fra Trøndelag for å undersøke om noen er smittet av omikronvarianten. Overlege Christensen sa i helga til Adresseavisen at han regnet med at omikron ville bli påvist i Trøndelag mandag eller tirsdag.

– Hvor alarmert er du som fagperson?

– Jeg tar det forholdsvis med ro. At viruset har så mange mutasjoner gjør at vi må følge nøye med. Det kan nok spre seg lettere, men nå som så mange av oss er vaksinert, også med tre vaksinedoser, så burde det kunne bremse spredningen betydelig. Med milde smitteverntiltak i tillegg skulle vi kunne kontrollere spredningen. Vi må huske på at vi nå driver med en brems-strategi og ikke en slå-ned-strategi. Formålet er at helsevesenet ikke skal overbelastes, svarte han på spørsmål fra avisa i helga.

Utvidet testing

Christiensen opplyser at St. Olavs hospital om noen få dager får økt testkapasiteten når det gjelder omikron.

– Da er planen at alle som tester positivt for korona i Trøndelag, rutinemessig blir undersøkt for omikron, forklarer han.

Ingen nye

Heller ikke Folkehelseinstituttet har mandag fått meldt nye bekreftede omikron-smittede, men får mange meldinger og tilsendte prøver som de går gjennom fortløpende.

– Det at vi i dag ikke har noen nye tilfeller som er bekreftet positive for omikronvarianten, betyr ikke nødvendigvis at det ikke er flere tilfeller. Vi får fortløpende tilsendt nye prøver som vi analyserer så fort som mulig, og tar sikte på daglige oppdateringer om bekreftede omikrontilfeller i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

