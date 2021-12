NTNU får gebyr på 150 000 kroner for ulovlig innsyn i Eikrems e-post

Trønderske politikere om Willoch: - Et kjempestort forbilde

Saken oppdateres.

Datatilsynet ilegger et gebyr på 150 000 kroner og slår fast at NTNU ikke har redegjort for hvorfor de skulle ha en begrunnet mistanke til å gå inn i e-postkontoen, melder Khrono.

Tilsynet skriver at det dreier seg om et alvorlig personvernbrudd.

Eikrem og NTNU kom til forlik som endte med at førsteamanuensen sa opp og avskjedssaken ble avsluttet.

LES OGSÅ: Eikrem får ikke sparken - enig med NTNU om forlik

NTNU og deres advokater tok seg i fjor sommer inn i Eikrems epostkonto og åpnet 80 eposter. Eikrem og hans advokater protesterte på det. NTNU gjorde undersøkelsene for å finne bevis for at Eikrem sto bak en omstridt konto i sosiale medier, noe Eikrem har avvist.