To personer fikk beskjed om at de hadde deltavarianten - viste seg å være omikron

Saken oppdateres.

Det melder St. Olavs hospital i en pressemelding fredag morgen.

Uventede variasjoner i et virusgen medførte at de to første analysene ikke ga utslag på omikronvarianten.

- Feilen ble oppdaget gjennom standard kvalitetsrutiner, og analyseoppsettet er nå endret, sier overlege Andreas Christensen ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital i pressemeldingen.

To personer fikk derfor et feilaktig prøvesvar som bekreftet at de var smittet av deltavarianten og ikke omikronvarianten.

Gjør justeringer

Sykehuset justerer nå mutasjonsanalysene etter feilen.

- Dette er veldig beklagelig overfor de to som er berørt. Avdeling for medisinsk mikrobiologi jobber fortløpende med justering av mutasjonsanalysene og baserer seg på den sikre metoden delgenomsekvensering inntil ferdigjusterte tester er på plass, sier Christensen.

I tillegg til de to aktuelle prøvene, gjennomføres nå delgenomsekvensering for tre prøver til. Konklusjon vil trolig foreligge i løpet av 10. desember.

Testene må oppdateres jevnlig

Kunnskapen om omikronvariantens genetikk utvides for tiden raskt, og mutasjonstester må hele tiden justeres og oppdateres, skriver St. Olav videre.

Analyselaboratoriet bruker mutasjonsanalyser med kommersielle PCR-metoder, som på en rask og effektiv måte skal kunne skille mellom deltavarianten og omikronvarianten på de prøvene som tester positivt for SARS-CoV-2.

Analysene som ble brukt innledningsvis er kjent fra flere land.

- Denne strategien er valgt på bakgrunn av anbefalinger fra FHI for å identifisere deltavarianten som inntil nylig har vært 100 prosent dominerende. Vi har gått videre med mer ressurskrevende sekvenseringsanalyser for endelig identifikasjon av virusstammene som ikke er identifisert som deltavirus, sier Christensen.