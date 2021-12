Adressa.no sendte direkte fra pressekonferanse om koronasituasjonen i Trondheim

Saken oppdateres.

- Det er nok mange innbyggere i Trondheim som kjenner på en matthet og oppgitthet over situasjonen, og at vi nå går inn i jula mens en ny, kraftig smittebølge er på trappene, sier kommunedirektør Morten Wolden.

- Det er kjempekrevende for de som har stått i frontlinja gjennom hele pandemien. De som har opplevd det enda mer krevende i høst. Det gjelder både egne ansatte i kommunen, sykehusansatte og mange andre. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle. Dere som går på jobb hver dag under pandemien for å ta vare på barn og unge, eldre, syke og andre som har behov for støtte og bistand. Dere har berget liv, vist omsorg og en ufattelig utholdenhet gjennom snart to år.

Ber uvaksinerte tenke seg om

Kommunedirektøren sier videre at han har sett at folk er flinke til å bruke munnbind og holde avstand i butikker, kjøpesentre og busser.

- Samtidig ber jeg om at dere som er frivillig uvaksinert tenker dere om en gang til. En svært stor andel av dere havner på sykehus med alvorlig sykdom. Vaksinen beskytter, sier han.

- Noen spør seg om dette virkelig er nødvendig. Det er det. Scenarionene som Helsedirektoratet og FHI har gjort viser at smittepotensialet med omikron er voldsomt mye større enn delta. Selv om de aller fleste ikke vil bli alvorlig syk er det sånn at når svært mange blir syke samtidig, blir også ganske mange så syke at de havner på sykehus. Derfor må vi bremse dette så godt som mulig nå, slik at de som passer på oss i helsevesenet klarer det også når pandemien treffer oss igjen.

- Nå jobber vi i kommunen med å vaksinere flere, slik at vi har vaksinert alle over 45 med tredjedose i midten av januar. Det lover godt. Mange er positive, vi har fått mange henvendelser med folk som vil bidra frivillig eller la seg omdisponere til test- eller vaksineoppgaver. Det er mange varme hjerter her i byen, sier han.

- Ta vare på hverandre. Det blir jul i år også, avslutter han.

25 sannsynlige omikrontilfeller

- Koronasmitten har økt kraftig de siste ukene, og utgjør nå en belastning på sykehus og øvrige helsetjenester, som overgår det vi har sett tidligere i pandemien. Nå har vi også fått omikronvarianten. Derfor har vi nå fått strengere tiltak for å redusere kontakt og smittespredning mellom folk, sier kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Trondheim har så langt hatt 25 tilfeller av sannsynlig omikronsmitte.

- Svært mange kan bli smittet, og da risikerer vi overbelastning av helsetjenestene våre og stort sykefravær. Så selv om du og jeg som enkeltpersoner ikke har stor risiko for alvorlig sykdom, er trusselen mot samfunnet stor, sier hun.

Hun understreker at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse.

- Tallene er helt klare på dette. Vi ser en nedgang i sykehusinnleggelser blant aldersgruppa som har fått tredje vaksinedose. De uvaksinerte er også vesentlig yngre enn de fullvaksinerte som legges inn. Vaksinering er derfor fortsatt hovedvåpenet vårt i bekjempelsen av pandemien, sier Kimbell.

Nye testregler

Fra i dag gjelder følgende testregler:

Du skal teste deg hvis du får nye symptomer fra luftveiene. Du skal også teste deg hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet. Kommunens gratis testtilbud er forbeholdt disse formålene. Du trenger ikke å teste deg hvis ikke en av disse situasjonene gjelder deg.

- Vi har fått beskjed om å prioritere i bruken av hurtigtester. Men dette kan endre seg, sier Kimbell videre.

Alle som tester positivt på PCR-test vil bli bedt om å registrere informasjon i to ulike systemer, som de vil få tilsendt av kommunen. Systemene vil være virksomme i løpet av de nærmeste dagene.

- Det er viktig at alle bidrar og gjør dette. Vi trenger hjelp fra befolkingen.

Dette er Kimbells råd for jula:

- Reduser nærkontakter, men ikke isoler deg. Unngå situasjoner med trengsel og bruk munnbind når du ikke kan holde en meter til andre. Hold deg hjemme hvis du har symptomer. Og viktigst av alt: Vaksiner deg.

Fortsetter vaksineringen på Sluppen

Helsedirektør Wenche Dehli sier at all vaksinering fremover fortsatt vil foregå på Sluppen.

- Det er cirka 30 000 personer i kommunen som skal ha vaksinen før 15. januar.

- Det ble sagt at apotekene skal ha en rolle i vaksinering, men det er foreløpig ikke kjent for oss hvordan dette skal gjøres, så der må vi komme tilbake med mer informasjon senere, sier hun videre.

Hun oppfordrer samtidig alle som kan benytte digitale løsninger om å gjøre dette, for å redusere press på koronatelefonen.

- Det er noen etternølere på vaksine i alle aldersgrupper. Det er fortsatt menn mellom 25 og 39 år som henger bakpå. Derfor kommer jeg med en ekstra oppfordring til dere om å la dere vaksinere. Vi vil at folk skal møte opp. Hvis det er helt spesielle forhold som gjør at du ikke har mulighet, ta kontakt, så skal vi gjøre alt vi kan for å få satt vaksinen der du er, sier Dehli.

Dehli sier at hun hadde møte med mange ledere i helse- og velferdssektoren onsdag morgen, og gir dem ros for hvordan de har håndtert pandemien.

- Men de er bekymret for ukene vi står foran nå. Det er jul, og mer besøk både i folks hjem og institusjonene. Vi vil gjerne opprettholde at vi skal ta i mot besøk der, så vi har ikke tenkt å lukke for det, men vi må be folk om å være veldig forsiktige, og gjøre oppmerksomme på at det kan bli noen begrensninger. Blant annet må du registrere deg ved ankomst på institusjonene nå, sier hun.

Gjeninnfører kohorter

Oppvekstdirektør Lasse Arntzen sier at grunnskoler vil være på gult nivå, mens videregående skoler vil være på rødt nivå.

- Våre erfaringer er at kohortinndeling er utfordrende og vanskelig for mange barn og unge som ikke får treffe alle sine venner og kjente utenfor gruppa eller klassen. Vi må alle derfor være ekstra oppmerksom på hvordan barn og unge har det i tida framover, og forsøke å ikke legge ekstra begrensninger på dem enn hva vi anser som nødvendig, sier han videre.

Han sier videre at skoler og barnehager i Trondheim har hatt mye fravær blant ansatte den siste tida.

- Med enda strengere karanteneregler for voksne nærkontakter vet vi at fraværet allerede øker. Selv om det ikke er spesielt mange smittede barn, er karantenereglene utslagsgivende for svært høyt fravær blant voksne i mange skoler og barnehager. Her vil ventetid på prøvesvar og testkapasitet også spille en stor rolle.

Han forteller at noen barnehager og SFOer kan få redusert åpningstid som følge av alt dette. Sårbare barn og unge, barn med foreldre i kritiske roller og barn og unge med spesielle behov vil uansett få et tilbud.

Det vil bli delt ut hurtigtester før ferien på skolene, slik at folk kan teste seg før de kommer tilbake etter juleferien.

- Vi ber om at disse testene kun blir brukt til dette formålet, sier han.

Bønn til uvaksinerte: - Dere slipper køen

Ordfører Rita Ottervik sier at hun tror alle er lei av både å snakke om korona, og tiltakene.

- Disse innstrammingene fører til store konsekvenser for svært mange. Det er tøft både for dem som er urolig for sykdom, men også de som er urolig for jobben sin, og ikke minst mange slitne ansatte som har stått på, både innenfor helse men også svært mange andre sektorer i samfunnet. Det er bare en måte å komme gjennom dette på, og det er sammen. Da må vi ta vaksine. Ta i mot timen når du får mulighet til det, sier hun.

Til folk som fortsatt ikke har tatt første dose med vaksinen sier Ottervik følgende:

- Det finnes ingen unnskyldning lenger. Du går forbi køen på Sluppen, og får vaksinen satt. Nå må du gjøre det, sier hun.

Til slutt ber ordføreren folk om å holde humøret oppe, og ta vare på hverandre - selv om man må ta høyde for smittevernregler.

- Det er krevende, men hvis vi står sammen, tar vaksine, og hjelper til på hver vår måte, er det utrolig mye krefter i trondheimssamfunnet. Derfor har jeg god tro på at vi skal være i mål til 15. januar, og at vi skal komme oss gjennom dette i fellesskap, sier Ottervik.