Prekær mannskapsmangel i Trondheim kommune

Har sendt ut over 500 permitteringsvarsler - også i Trøndelag: - Berører hoteller over hele landet

- Det er så sårbart her nå at et lite pust av virus river ned hele korthuset

Bank of England med sjelden renteheving for å stagge inflasjonen

Saken oppdateres.

Mange ansatte i kommunen er borte fra jobb, enten på grunn av sykdom eller karantene. Kommunen forventer at situasjonen kan forverre seg de neste ukene, som følge av økt smittespredning.

- Kommunen trenger derfor ekstra krefter for å betjene en del av disse tjenestene. Det gjelder de nærmeste ukene, men også etter nyttår. Ettersom situasjonen er prekær, oppfordrer kommunen interesserte søkere til å ta kontakt snarest, skriver kommunen i en pressemelding.

LES MER: Derfor vil ikke kommunen innføre koronasertifikat nå

Kan bli fast jobb

Innenfor helseområdet er kommunen på jakt etter flere folk til helse- og velferdssentre og til bo- og aktivitetstilbud. Hjemmetjenesten trenger også flere hender.

Økt smitte og den nye omikron-varianten gjør at kommunen også trenger hjelp til vaksinering, prøvetaking, smittesporing og bemanning av koronatelefonen.

Trondheim ber nå om hjelp også fra pensjonister og studenter, for å kunne opprettholde et tilfredsstillende helsetilbud til innbyggerne. Søkere må ha noe real- eller formalkompetanse. For mange kan det også bli mulighet for fast ansettelse, heter det i meldingen,

- Vi oppfordrer alle som kan bidra om å søke på disse stillingene slik at vi sammen kan gjøre et løft i denne utfordrende situasjonen, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli og oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen.

Søknadsskjema ligger på hjemmesiden til kommunen.

LES MER: Vet ikke hvor mange som har omikronsmitte i Trondheim

- Avgjørende for tilbudet

I både barnehage og skole trenger kommunen vikarer i korte og lengre vikariat. Det samme gjelder SFO. I barnehagene er det behov for snarlig oppstart, og kommunen vil derfor gjennomføre intervjuer fortløpende.

Når det gjelder skole, opplyser kommunen at behovet er stort.

- Rekruttering av flere vikarer er avgjørende for at vi skal kunne gi barn og unge i skolene og SFO i Trondheim et tilbud, skriver de i meldingen.