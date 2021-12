Trondheim ber Forsvaret om hjelp til vaksineringen

Sa ja til at koronapass kan brukes i Trondheim

Saken oppdateres.

– Vi har skissert behov for 20 sanitetspersonell til å sette oppfriskningsdoser, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til VG.

Han sier de ønsker Forsvarets bistand så raskt som mulig – gjerne ut hele januar.

- Måtte ta grep

Wolden sier til Adresseavisen at han henvendte seg til Statsforvalteren onsdag.

- Jeg lurte på hvilken bistand de kunne tilby. Skal vi få vaksinert alle over 45 år før 15. januar, så må vi heve kapasiteten. Vi har annonsert og tatt andre grep, som omdisponering av personell, men skal vi nå målsettingen, så må vi ha flere hender.

Detaljene om hvordan dette vil organisert er ennå ikke på plass, men Wolden håper at Forsvarets sanitetspersonell vil inngå i bemanningen på vaksinestasjonen på Sluppen.

Regjeringen besluttet mandag å sette inn Forsvaret for å bistå kommuner som ønsker hjelp med å sette tredje dose, som alle over 45 år skal få tilbud om innen midten av januar. Folkehelseinstituttet har sendt ut 700.000 boosterdoser til kommunene, som må settes i løpet av to uker.

Sendt ut nye timer

Denne uka la Trondheim kommune ut 10 000 vaksinasjonstimer.

- Vi vil nå legge ut 5000 nye timer, i tillegg til de 10 000. Det er viktig at folk nå bestiller time for vaksinasjon.

Kommunen utvider nå kapasiteten.

- Det blir mulig å vaksinere seg i hele mellomjulen, sier Wolden.

Torsdag meldte fylkenes beredskapssjefer til Helse- og omsorgsdepartementet om behovet de har for støtte fra Forsvaret. Blant storbyene er det foreløpig bare Trondheim som har takket ja.

Forsvaret har ti mobile vaksineringsteam i beredskap. Blir alle teamene satt inn i vaksineringen, kan de sette rundt 30.000 vaksinedoser i uken. Regjeringens mål er å vaksinere 400.000 per uke.

