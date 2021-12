Dette er vaksineplanen til Trondheim kommune - sjekk når du kan bestille time

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har som klar målsetting at alle over 45 år skal ha fått vaksinedose nummer tre før 15. januar 2022, opplyser de i en pressemelding.

- Mange må nok sørge for å ha bittelitt tålmodighet før det tikker inn en SMS på telefonen din. Vi er nødt til å sende SMSene ut gruppevis for ikke å belaste systemene for mye. Men her er planen og oversikten over når du vil få SMS fra kommunen med beskjed om å bestille time, skriver kommunen.

Kommunen følger nasjonale anbefalinger for prioritering for oppfriskningsdose. I tillegg til personer over 65 år, risikopasienter i alderen 18-64 år og helsepersonell, prioriteres de som har ventet lengst. Vi er også bedt om å prioritere ansatte i skole og barnehager som vil få vaksinetilbud parallelt med de ulike alderskohortene.

Fram til nyttår vil Trondheim kommune prioritere å tilby dose nummer tre til helsepersonell, de over 18 år med særlig risiko og alle over 65 år.

Men alle over 45 år skal innen 15. januar ha fått mulighet til å bestille time. Det kan du gjøre først når vi har sendt deg SMS om det. Her er den foreløpige planen for når din alderskohort vil få tilbud om å bestille time:

20. desember - 64 år.

21. desember - 63 år.

22. desember - 62 år.

27. desember - 61 år.

28. desember - 60 år.

29. desember - 59 år.

30. desember - 58 år.

1. januar - 57 år.

2. januar - 56 år.

3. januar - 55 år.

4. januar - 54 år.

5. januar - 53 år.

6. januar - 52 år.

7. januar - 51 år.

8. januar - 50 år.

9. januar - 49 år.

10. januar - 48 år.

11. januar - 47 år.

12. januar - 46 år.

13. januar - 45 år.

Ansatte i barnehage og skoler:

Dersom du er ansatt i barnehage og skole vil du få en SMS etter at rektor/barnehageleder har sendt inn en oversikt over ansatte. Dersom du ikke får SMS, så tar du kontakt med din nærmeste leder. Koronatelefonen kan ikke svare på spørsmål om manglende SMS til ansatte i skoler og barnehager.

Hva gjør du når du får sms?

Det skal ha gå minst 20 uker mellom du fikk dose nummer to og til du kan få den tredje dosen.

Enkelte vil motta SMS om å bestille time en god stund før intervallet på 20 uker er nådd. Da kan du oppleve at du ikke får til å booke time, selv om du har fått SMS fra kommunen. Vi legger ut timer for vaksinering én til to uker frem i tid. Så hvis det ikke har gått 20 uker siden du fikk 2. dose, men du har fått SMS om å bestille time, kan det derfor være at du må vente litt før du får til å booke time. Da går du inn på nytt når det legges ut nye timer som stemmer med ditt 20 ukersintervall.

Vi legger ut timer etterhvert som ukene blir fullbooket. Det er fordi vi er helt avhengige av å utnytte hver eneste time som blir lagt ut. Vi har som mål å få vaksinert alle over 18 år før utgangen av februar 2022. Derfor må dagene fullbookes før vi legger ut flere timer i bookingsystemet, skriver kommunen.

Du oppfordres derfor til å bestille vaksinetime så tidlig du kan når intervallet på 20 uker er nådd.

Åpningstider Sluppen vaksinestasjon jul-nyttår 2021:

Torsdag 23. desember: 08:20-15:00

Fredag 24. desember: Stengt

Mandag 27. desember: Stengt

Tirsdag 28. desember: 08:20-15:00

Onsdag 29. desember: 08:20-15:00

Torsdag 30. desember: 8:20-15:00

Fredag 31. desember: Stengt