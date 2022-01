Så meteor på himmelen over Trondheim: - Det er nok mange som går uoppdaget forbi

Saken oppdateres.

Kameraene til Trondheim Astronomiske Forening fanget opp meteoren da den var synlig over Trondheim i rundt fem sekunder klokken 19.48 torsdag kveld.

– Jeg så den faktisk selv også da jeg var ute og gikk med sønnen min og familien, sier Stein O. Wasbø til Adresseavisen.

– Den var ikke som de virkelig store meteorene, som lyser voldsomt opp og som kan eksplodere, men den var flott å se på, sier han, og forteller at den kom nordfra og fortsatte sør for byen.

Krysspeilet

De tre kameraene som foreningen har på taket til Strinda videregående skole på Tyholt er en del av Norsk meteornettverk, hvor observasjonen blir automatisk registrert.

Kryssobservasjoner fra kameraer i nettverket på to andre steder i landet, viser at den kan ha endt opp et sted nær Tynset. Wasbø sier at meteoren kan ha brent opp før den nådde bakken, men at det er mulig at rester av den også har falt ned.

Registreringene til Norsk meteornettverk viser at det bare i løpet av torsdag har vært flere meteorer over Trondheim, og Wasbø sier at dette nok er vanligere enn folk vanligvis tror.

– Men det må være klarvær for at vi skal se dem, og så må man jo se opp på riktig tidspunkt, sier Wasbø.

- Det er nok mange som går uoppdaget forbi, og det er også derfor vi har disse kameraene, som gir et mye riktigere bilde, sier han.

100 kilometer oppe

For litt under et år siden ble det observert en spektakulær meteor over Trondheim, som flere observante trondhjemmere fikk med seg.

Wasbø sier at den trolig var på noen titalls kilo. Han tør ikke å gjette på størrelsen på meteoren som ble observert torsdag kveld, men sier at den nok var en god del mindre.

– De er ganske høyt oppe i lufta, typisk rundt 100 kilometer over bakken. Størrelsen vil avgjøre om den brenner opp eller ikke, sier han.