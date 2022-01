Stort trykk på koronatelefonen: - Det er ingen vits i å ringe om dette

Disse vil bli ny sjef for skolene i Trondheim

Saken oppdateres.

- Noen ringer med helt åpenbare spørsmål, særlig som omhandler intervallet mellom vaksinedose 2 og 3, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller.

LES OGSÅ: Dette er de åtte mest stilte spørsmålene på koronatelefonen

20 uker intervall

Smitten i Trondheim har steget de siste dagene, som resulterer i at det er mange som har spørsmål. Gjennomsnittstiden du må vente for å få svar på koronatelefonen er per torsdag 30 minutter. Det er mellom 8-10 personer som jobber med å svare på koronatelefonen til Trondheim kommune.

- Det er ingen vits i å ringe for å spørre om du kan få dose 3 før det har gått 20 uker. Jeg skjønner at folk er ivrige, men det skal ha gått 20 uker før du kan bestille deg time, sier han.

Konsekvensen av at det er mange folk som ringer koronatelefonen, er at køen blir lang.

- Vi oppfordrer folk som skal booke vaksine om å bruke de digitale løsningene vi har. Dersom man får en SMS om at man kan bestille vaksinetime, når man allerede har tatt dosen, trenger man heller ikke å ringe for å fortelle om dette. Dette gjelder eksempelvis helsepersonell som har blitt prioritert i vaksinekøen, sier han.

LES OGSÅ: 206 nye smittede i Trondheim

Prioriterer de som trenger det

Dersom du har fått en vaksinetime som ikke passer deg, må du selv følge med på nett og prøve igjen senere. Det legges fortløpende ut vaksinetimer på Trondheim kommunes nettside.

- Det er også mange som spør om hvor de får tak i hurtigtester. Disse kan hentes ut på Leüthenhaven, dersom man har koronasymptomer, sier Tiller.

- Generelt så oppfordrer vi folk til å sjekke litt på nettet før du ringer, slik at de som virkelig trenger å ringe koronatelefonen får den hjelpen de trenger, avslutter han.

Les mer om Trondheim kommunes tips til å redusere køen her.