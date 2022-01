Snart kan du hente tester på Tiller og vaksinere deg i Midtbyen

Ikke gitt at nytt museum er best på Leüthenhaven

Saken oppdateres.

Trondheim kommune forventer en betydelig smitteøkning denne uka. I løpet av fire dager i uke 1 har kommunen fått 723 nye smittetilfeller, mens det i hele uke 52 var 542 tilfeller.

Kommunen sier at dagens strenge tiltak kombinert med boosterdoser resulterte i reduksjon av antall smittede barn med deltavarianten, men de ser samtidig en kraftig økning av omikronvarianten, som nå utgjør over 80 prosent av smittetilfellene i kommunen. Økningen forventes å bli enda kraftigere dersom det åpnes mer opp for å møtes i sosiale sammenhenger.

- Ettersom omikron synes å være en mer smittsom variant, samtidig som den gir mildere sykdom, har vi nå en situasjon med redusert risiko for å utvikle alvorlig sykdom for den enkelte som blir smittet, samtidig som påvirkningen på samfunnet kan bli verre på grunn av betydelig økt smitteomfang, skriver kommunen i en pressemelding fredag formiddag.

Skal levere ut tester på Tiller

Kommunen har sendt anmodning til sivilforsvaret for spørsmål om bistand til å opprette en utleveringsstasjon av tester på Tiller.

Anmodningen er akseptert, og tilbudet er planlagt oppstart tirsdag neste uke.

Kommunen skriver videre at Leutenhaven har god kapasitet på innlevering og utlevering av tester. Det er foreløpig lite kø, men det tas høyde for at det kan bli større belastning på innlevering av PCR-tester etter hvert som flere tester positivt på hurtigtest.

Det er også god kapasitet på å ta nese- og halsprøver for dem som ikke klarer å gjennomføre spyttprøver. Det er lite sykefravær og god kapasitet på teststasjonen.

Jobber med alternativ til koronatelefonen

Videre melder kommunen at det er et gjentagende problem ved høyt press at det er en maks kapasitet på hvor mange som kan være i kø samtidig. Det vurderes å etablere eget telefonnummer for vaksinering.

Fra mandag neste uke økes bemanningen på koronatelefonen slik at det til enhver tid er minimum 10 linjer inn, og det jobbes med å øke antall bemannede telefoner. Det utredes også mulighet for flere digitale løsninger på henvendelser inn (sikre løsninger for blant annet chat og mail), da det er mange som har stort informasjonsbehov knyttet til komplekse situasjoner.

- Det anslås at behovet vil øke i takt med økning av smittede og det vil være et tidsspørsmål hvor lenge det vil være mulig å imøtekomme alle henvendelsene på telefon. Mange henvendelser er av generell karakter rundt tolking av forskrifter og regelverk, og man kan like gjerne benytte de nasjonale løsningene som finnes, skriver kommunen.

Åpner vaksinestasjon i Midtbyen

Neste uke åpner kommunen drop in-stasjon på Statens hus, som vil være åpent alle dager.

Denne uka vaksinerer kommunen rundt 13 000 personer. Nå sendes det fortløpende ut SMS til folk over 18 år som har nådd 20 ukersintervallet.

- Vi er ganske a jour med alle som er innenfor 20 ukersintervaller i alle aldersgruppene for boosterdose. Det legges ut nye timer hele tiden etter hvert som vi ser hva vi har av bemanning. Det skjer daglig, skriver kommunen.

Det er mange timer ledig i neste uke. Da er det åpent for vaksinering både på dag og kveld tirsdager og torsdager, i tillegg til dagvakt på lørdag. En del ansatte jobber også doble vakter for å ta unna mest mulig.

- Alle skole- og barnehageansatte kan bare gå inn bestille time nå, hvis de er innenfor 20 ukers intervallet, skriver kommunen.

Målet ved utgangen av uke 2 var at alle over 45+ skulle ha fått oppfriskningsdose. Kommunen opplyser at de ikke kommer til å nå målet på grunn av at ikke alle har nådd 20 ukersintervallet. Planen videre er å ha tilbudt boosterdose til alle over 18+ i løpet av februar.

